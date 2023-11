UN COLPO, MILLE MISTERI - COME HA FATTO LA "BANDA DEL BUCO" AD AGIRE INDISTURBATA? I LADRI CHE HANNO SVALIGIATO OLTRE 200 CASSETTE DI SICUREZZA NELLA FILIALE DI INTESA SANPAOLO DI CASALE MONFERRATO HANNO PIANIFICATO IL FURTO FINO AI MINIMI DETTAGLI - I MALVIVENTI HANNO LAVORATO PER 48 ORE NELLE FOGNATURE PER SCAVARE LA BUCA ACCANTO AL CAVEAU, HANNO NEUTRALIZZATO I SISTEMI DI SICUREZZA E POI...

Estratto dell'articolo di Lodovico Poletto per "La Stampa"

Due giorni chiusi nel caveau. Duecento e passa cassette di sicurezza aperte. […] La "banda del buco" ha colpito a Casale Monferrato: filiale della banca Intesa Sanpaolo. […] Un colpo milionario. […] I ladri sono entrati tra venerdì e sabato nel caveau. Sapevano tutto-tutto. Hanno aperto un tombino chissà dove in questa città […]

Poi hanno camminato nei liquami della fogna, illuminando il percorso con le torce. Sapevano dove andare, i ladri. Percorso. Deviazioni. Luoghi da evitare e il punto esatto in cui la fogna passa accanto al caveau. […] Ed è esattamente in quel punto che sono andati all'attacco del tesoro. Hanno scavato con picconi e cric. Ma piano. Senza fare troppo rumore, […] «Hanno fatto un buco stretto stretto», dice chi l'ha visto. E da lì sono entrati nella banca sbarrata per il fine settimana.

Quanti erano? Due, forse tre, chi può dirlo? Hanno disattivato le telecamere, da remoto. Hanno cortocircuitato i sistemi di allarme […] Sapevano perfettamente che bucando in quel punto si sarebbero trovarti dentro il caveau. […]

Cosa abbiano trovato e cosa abbiano abbandonato è tutto ancora da capire. La banca non parla. La polizia tace. I clienti bloccati da un gentile agente in divisa della Mondialpol, proprio all'ingresso della banca, s'infuriano. Giustamente. Ed è una processione che non ottiene risposte. «Tornate». «Vedremo». «Non si può parlare con nessuno». […]

«Ma dico: io avrò il diritto di sapere se sono stata derubata o no? Lì c'è quel poco di prezioso che avevo», dice la signora Luisa. E s'incrociano storie di famiglie benestanti. Di gente che aveva affittato a 40 euro al mese un deposito in banca perché voleva salvare i pochi beni di famiglia: «Avevamo paura dei ladri in casa». Di gente che arriva da un periodo «no»: «Quest'anno ho avuto i ladri in casa a gennaio, poi mi hanno rubato la borsa. Quel che avevo ancora di prezioso l'ho portato qui...». […] i ladri hanno lavorato per 48 ore. Prima di andarsene, insalutati ospiti, con sacchi pieni di soldi e oro. Attraverso le fogne.

