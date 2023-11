COLPO DI SCENA! GERARDINA CORSANO, DECEDUTA AD ARIANO IRPINO DOPO AVER MANGIATO UNA PIZZA, NON È MORTA PER INTOSSICAZIONE DA BOTULINO: SI FA SPAZIO L'IPOTESI DELL'AVVELENAMENTO - LA PROCURA DI BENEVENTO DISPONE IL SEQUESTRO DEI CELLULARI DEI FAMILIARI DELLA 46ENNE...

Estratto dell’articolo di Piero Rossano per www.corriere.it

Gerardina Corsano Angelo Mennino

Sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Gerardina Corsano, la 46enne di Ariano Irpino (Avellino) morta in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare in un locale (in particolare da botulino). Nelle prime fasi dell'inchiesta i due titolari del ristorante ed un medico erano stati iscritti sul registro degli indagati.

Nelle ultime ore è stato infatti disposto il sequestro dei telefoni cellulari di tutti i familiari della donna deceduta in ospedale il 31 ottobre scorso. La misura della Procura della Repubblica di Benevento è stata presa anche alla luce dei primi risultati dell'autopsia e degli esami eseguiti nei laboratori dell'Istituto superiore di sanità che proprio oggi hanno definitivamente escluso il decesso per intossicazione: la donna sarebbe morta invece per avvelenamento.

Il sequestro degli apparecchi, compreso quello del marito della vittima, Angelo Meninno, 52 anni, è stato disposto dal pm Maria Amalia Capitanio […] Il provvedimento […] apre teoricamente nuovi possibili scenari. […]