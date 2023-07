6 lug 2023 09:48

COLPO DI SCENA NELL’INCHIESTA PER L’OMICIDIO DI MICHELLE CAUSO: E’ STATA TROVATA UNA SCACCIACANI NELLA CASA DEL KILLER. L'IPOTESI: L'HA PORTATA LEI PER DIFENDERSI - L'ARMA ERA NASCOSTA. IN CORSO I RILIEVI DELLE IMPRONTE DIGITALI. IL MOVENTE RESTA UN MISTERO, COSÌ COME IL MOTIVO DELLA VISITA DI MICHELLE A CASA DEL 17ENNE CHE NEGLI ULTIMI DUE ANNI È STATO DENUNCIATO PER RAPINA E SOSTITUZIONE DI PERSONA (IN UNA STORIA DI FURTI D’IDENTITÀ ONLINE PER RICATTARE RAGAZZINE MINORENNI)