Da "www.leggo.it"

Alessia Marcuzzi hot mostra ai suoi followers il cassetto con i suoi vibratori. Bella, intelligente, talentuosa e anche disinibita la Marcuzzi che ieri sera ha aperto il box delle domande su Instagram lasciando che i suoi followers le chiedessero delle curiosità a cui è stata felice di rispondere, senza tabù o segreti.

Quando un utente le ha chiesto se fosse favorevole all'uso di sex toys la Marcuzzi, senza mostrare alcun imbarazzo, ha postato in video in cui mostra il suo "cassetto dei segreti". Aprendolo, nascosti tra altri oggetti, spuntano le scatole di quelli che sembrano in modo inconfondibile proprio dei giocattoli erotici. Alessia sorridente svela solo una parte della confezione poi ritrae la telecamera e con un sorriso malizioso aggiunge: «shhhhh», come a dire che si tratta di un segreto, anche se condiviso con una community di oltre 5 milioni di followers.

Libertà e spontaneità sono da sempre state le caratteristiche di Alessia che ancora una volta, anche nella sua sfera più intima, ha voluto mostrare, lasciando alle spalle ogni tabù e pregiudizio.

Alessia Marcuzzi scatenata (e innamoratissima): le foto dell’esilarante festa di compleanno

Da www.today.it

L’11 novembre Alessia Marcuzzi ha compiuto 49 anni e una festa a tema Anni Ottanta organizzata per l’occasione ha dato modo agli amici di sempre di celebrarla come merita.

Il settimanale Chi racconta la cronaca di una serata davvero divertente, in cui gli outfit indossati sono stati i curiosi dettagli in linea con lo spirito del party dove anche il menu ricordava il passato.

Risotto allo zafferano, pennette alla vodka e cotolette sono stati alcuni dei piatti offerti ai presenti durante la cena, allestita nella casa romana della conduttrice attualmente in pausa dagli impegni lavorativi.

La festeggiata e il marito Paolo Marconi Calabresi hanno deciso di presentarsi agli invitati vestiti come il tennista mito dell’epoca Björn Borg, regalando ai fotografi un appassionato bacio. In seguito, Alessia ha cambiato abito per sfoggiare un corpetto bustier e una gonna in tulle nero stile Madonna.

La vita di Alessia Marcuzzi lontana dalla tv

In pausa dal piccolo schermo, la vita di Alessia Marcuzzi non si può certo definire noiosa, anzi. Al momento la conduttrice sta dedicando tanto tempo alla sua attività di imprenditrice con una linea di borse e una di prodotti di bellezza. Sul fronte televisivo in ballo c’è un’interessante proposta da parte di Amazon, anche questa tutta ancora da vagliare: Alessia aspetta l’offerta lavorativa che più di altre possa darle nuovi stimoli e mantenere alto il suo entusiasmo, lo stesso che rende gioiosa la sua vita privata insieme al marito, sempre al suo fianco.

