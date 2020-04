IL VIRUS NON FERMA INTESA – GLI AZIONISTI HANNO DATO IL VIA LIBERA ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO SU UBI. SI ANDRÀ AVANTI ANCHE CON L’ADESIONE DEL 50% PIÙ UN’AZIONE DEL CAPITALE E NON CON I DUE TERZI PREVISTI INIZIALMENTE. MA LA MAGGIORANZA DI BLOCCO DELL'ISTITUTO BRESCIAN-BERGAMASCO POTREBBE NON ESSERE COSÌ SCONTATA – DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI SOSPESA PER VIRUS, MA CI SONO 19 MILIARDI DI ECCEDENZA DI CAPITALE