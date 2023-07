COM'E' GIOCARE A MOSCA CIECA AL VOLANTE? CHIEDETELO ALL'AUTISTA DELL'ATAC CHE A ROMA È STATO RIPRESO ALLA GUIDA DELL'AUTOBUS IN UNO STATO DI SONNOLENZA, CON GLI OCCHI CHE GLI SI CHIUDEVANO (AVEVA MAGNATO PESANTE?) – NELLE IMMAGINI SI VEDE L'UOMO CHE FATICA ANCHE A SPINGERE I PULSANTI PER APRIRE E CHIUDERE LE PORTE DEL MEZZO – ALCUNI PASSEGGERI SI SONO ACCORTI DELLA SITUAZIONE E SONO SCESI SUBITO DAL BUS… – VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessia Rabbai per www.fanpage.it

Immortalato alla guida dell'autobus con gli occhi che stanno per chiudersi. È la video denuncia di alcuni passeggeri, che hanno filmato il conducente di una vettura della linea 435 in quello che dalle immagini pare uno stato alterato. Immagini che sono finite online, pubblicate dalla pagina Instagram Welcome to Favelas. [...]

Nella didascalia del video c'è scritto solo: "Roma, linea 435 verso piazzale Ionio. Autista Atac in evidente stato di alterazione guida con gli occhi chiusi. Alcuni passeggeri sono fuggiti spaventati". Subito dopo la pubblicazione sono comparsi tanti commenti indignati degli utenti, che lo hanno insultato anche con parole forti. Per questo motivo probabilmente la pagina Instagram ha deciso di disattivare i commenti.

Dalle immagini, che per necessità abbiamo oscurato, si vede chiaramente il conducente, un uomo di mezza età, che guida e spinge i pulsanti di apertura delle porte per far scendere i passeggeri con difficoltà, probabilmente per la stanchezza oppure perché fiaccato dal caldo intenso di questi giorni. Non si esclude che possa essersi sentito male.

[...] Alcuni passeggeri hanno spiegato di aver deciso di scendere, per paura che potesse accadere un incidente. Non possiamo sapere come sia andata: se qualcuno a bordo tra i passeggeri sia intervenuto per chiedere all'autista come si sentisse, se avesse bisogno d'aiuto. Da quanto si apprende però non ci sono state conseguenze gravi e nessun sinistro.

