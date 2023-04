COM'È FACILE PENETRARE NELLE RETI AZIENDALI ITALIANE – SOLO IL 7% DELLE IMPRESE È IN GRADO DI PROTEGGERSI DA UN ATTACCO HACKER. A LIVELLO GLOBALE LA MEDIA È POCO PIÙ DEL DOPPIO (15%), COMUNQUE TROPPO BASSA – GLI ATTACCHI INFORMATICI COSTANO CARI: IL 25% DELLE AZIENDE HA DOVUTO SPENDERE ALMENO 500 MILA DOLLARI PER RIPRENDERE IL CONTROLLO DEI PROPRI SISTEMI

(ANSA) - Soltanto il 7% delle aziende italiane è in grado di difendersi da un attacco informatico, mentre a livello globale la percentuale sale del 15%. E' quanto emerge dal Cybersecurity Readiness Index 2023, un rapporto realizzato per la prima volta da Cisco per misurare la preparazione e la resilienza delle aziende nei confronti della criminalità informatica.

L'indagine è stata condotta su un campione di 6.700 professionisti provenienti da 27 paesi, fra cui l'Italia, che operano nell'ambito della cybersecurity. Il 75% degli intervistati si aspetta inoltre nei prossimi 12-24 mesi un'interruzione della propria attività a causa di un attacco informatico mentre il 31% ne ha subito uno nel corso dell'ultimo anno.

Essere impreparati, infine, può costare caro: il 25% delle aziende colpite ha dovuto spendere almeno 500.000 dollari per riprendere il controllo della propria attività. Per questo l'87% degli intervistati prevede di aumentare il proprio budget per la sicurezza di almeno il 10% nei prossimi 12 mesi.