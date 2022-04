COM'È MORTA LUCIA RASO? - I MEDICI LEGALI HANNO INDIVIDUATO UNA "STRANA FERITA" SULLA SPALLA DELLA 37ENNE VERONESE, DECEDUTA IN GERMANIA DOPO ESSERE PRECIPITATA DAL BALCONE DEL FIDANZATO, CHE "NON RISULTA COMPATIBILE CON LA CADUTA" - AD AVER PROVOCATO QUEL BUCO SAREBBE STATO UN OGGETTO APPUNTITO, COME UNO SPILLONE O UN PUNTERUOLO - L'AUTOPSIA HA RIVELATO CHE IL TASSO ALCOLEMICO RISCONTRATO NEL SANGUE DI LUCIA ERA ELEVATO, MENTRE NON È ANCORA ARRIVATO L'ESITO TEST TOSSICOLOGICI - IL COMPAGNO DELLA VITTIMA, INDAGATO PER LA MORTE, AVEVA DETTO CHE LUCIA "CREDEVA DI ESSERE STATA DROGATA, SI SENTIVA ESUBERANTE, SU DI GIRI"

Laura Tedesco per il “Corriere della Sera”

Una «strana ferita» sulla spalla di Lucia Raso, la commessa 37enne di Verona che sognava di fare la stilista e invece è morta la notte tra il 23 e il 24 novembre 2020 a Landshut, in Baviera, battendo la testa su un marciapiede dopo essere precipitata dal balcone del fidanzato. Una fine misteriosa, una caduta dalla finestra su cui, a un anno e mezzo di distanza, è tuttora aperta un'inchiesta per omicidio volontario con un solo indagato: Christian Treo, il compagno della vittima, 7 anni in meno di lei, pizzaiolo stagionale.

«È stata una disgrazia - ha sempre detto il fidanzato - sono entrato nella sua stanza, lei era a gattoni sul davanzale, non ho fatto in tempo a pronunciare il suo nome che l'ho vista volare giù». All'indomani del dramma Christian è rientrato a Verona e da cinque mesi si trova in una struttura di recupero, ma gli ultimi sviluppi trapelati sull'esito dell'autopsia eseguita in Germania rischiano di gettare su di lui nuove, inquietanti ombre.

Una «strana ferita» sulla spalla di Lucia: così la definiscono gli investigatori. «Strana» perché, stando agli esperti che hanno effettuato l'esame autoptico, «la lesione alla spalla non risulta compatibile con la caduta, non è correlata» al volo dalla finestra al primo piano costato la vita alla giovane commessa che amava la moda e aveva raggiunto il fidanzato Christian per quello che doveva essere un weekend d'amore ma è sfociato in tragedia.

I medici legali tedeschi usano la parola «buco», un piccolo «foro» che misura «al massimo un millimetro di diametro». Una ferita che, in base agli accertamenti, ha provocato alla 37enne una emorragia, una perdita di sangue. Per gli inquirenti, quella «strana lesione» è un vero enigma: se a causarla non è stata la caduta, allora Lucia era stata ferita prima di precipitare dal balcone? E da chi? Oppure si era fatta male da sola? E poi, in che modo è stata inflitta quella ferita?

Sempre secondo i medici legali tedeschi, ad aver provocato quel «buco», quel «foro largo un millimetro» individuato sulla spalla di Lucia sarebbe stato un oggetto «appuntito», come uno spillone o un punteruolo. Dagli accertamenti effettuati in Germania, trapela inoltre che il tasso alcolemico riscontrato nel sangue di Lucia era elevato, mentre nessuna risposta è arrivata in merito ai test tossicologici.

«Lei mi aveva confidato che credeva di essere stata drogata, si sentiva esuberante, su di giri» aveva dichiarato il fidanzato lanciando pesanti sospetti sui due coinquilini siciliani presenti quella sera nell'appartamento. Ma questi ultimi, a cui il pm veronese Stefano Aresu non muove alcuna contestazione, rispondono a Christian lanciandogli altre accuse: «Lui era molto geloso, a un certo punto l'ha strattonata trascinandola in camera per allontanarla da noi - riferisce Francesco, che è originario di Sciacca -. Poi è andato su tutte le furie perché lei gli ha confidato di averlo tradito con un ragazzo di Verona». Versioni contrapposte sulle ultime ore di vita di Lucia. «Noi non accusiamo apertamente nessuno, vogliamo sapere solo la verità, cos' è successo realmente a nostra figlia? - chiedono Xenia Sonato e Piero Raso -. E perché siamo stati avvertiti della sua morte con un ritardo di 20 ore?».

L'unica telefonata di Christian, quella notte, è stata al padre Moreno Treo: «Mi ha detto "papà, è successa una disgrazia, Lucia è caduta dalla finestra, è morta battendo la testa"». Il genitore non ha dubbi: «Mio figlio indagato per omicidio? Lui ha tanti difetti, ha le sue debolezze come tutti, ma metto la mano sul fuoco che non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Mai».

