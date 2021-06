COM'È MORTO L'EX TALENTO DEL MILAN? TROVATO SENZA VITA A NOCERA INFERIORE IL 20ENNE SEID VISIN: ERA UNA PROMESSA DELLE GIOVANILI ROSSONERE E CONDIVIDEVA LA STANZA CON GIGIO DONNARUMMA, PRIMA DI PERDERSI E LASCIARE IL SOGNO DEL CALCIO - IL RAGAZZO ETIOPE VENNE ADOCCHIATO A TORRE ANNUNZIATA DA ENZO E MINO RAIOLA, POI L'APPRODO AL BENEVENTO NEL 2016 E INFINE UNA SQUADRA CAMPANA DI CALCIO A 5...

Seid Visin è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione di Nocera Inferiore. Scomparso alla prematura età di 20 anni, Visin era una giovane promessa del calcio etiope.

Arrivato in Italia da bambino, Visin ha trascorso la sua infanzia a Nocera Inferiore, la città dei suoi genitori adottivi, per poi trasferirsi a Milano e cercare lì fortuna nel mondo del calcio.

Il ragazzo, prima del 2016-17, suo ultimo anno di attività sportiva a livello agonistico, ha vestito le maglie di Milan e Benevento, stupendo gli osservatori del settore giovanile.

È ai tempi del Milan che il giovane Seid condivideva la stanza con Gigio Donnarumma. I due erano quasi coetanei, Gigio è due anni più grande della defunta promessa.

Giocatore dalle spiccate qualità tecniche, sapeva usare entrambi i piedi allo stesso modo. Durante una partitella con la scuola calcio "Azzurri" di Torre Annunziata, venne adocchiato da Enzo e Mino Raiola che cercarono di portarlo in una delle big scelte tra Inter, Milan, Napoli e Manchester City.

Presto arrivò l'approdo al Milan, dove Seid però non si sentiva bene: fisicamente e mentalmente. L'intento di tornare a casa ha riportato Seid in quel di Benevento nel 2016, prima che decidesse di appendere una volta per tutte gli scarpini al chiodo, dopo aver avuto a che fare con il "grande calcio" per soli 6 mesi.

Visin aveva quindi deciso di giocare a calcio solo per divertimento e, per farlo, si era iscritto all'Atletico Vitalica. Una squadra futsal campana di calcio a 5. Il suo ultimo club ha voluto ricordarlo così: "Il tuo sorriso, il tuo indiscusso talento, la tua naturale e straordinaria predisposizione a dare del 'tu' alla palla restano impressi nella nostra mente. Oggi vai via, come sei arrivato, lasciandoci attoniti, senza parole. Addio Seid, talento enorme dal cuore fragile".

