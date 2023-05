COM’È ARRIVATO ZELENSKY IN ITALIA? IL PRESIDENTE UCRAINO È PARTITO DALLA POLONIA: UN AEREO DELL’AERONAUTICA MILITARE ITALIANA LO HA PRELEVATO ALL’AEROPORTO DI JASIONKA, VICINO ALLA CITTÀ DI RZESZOW – A CIAMPINO, IL PRESIDENTE UCRAINO È STATO ACCOLTO DAL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI, DAL CAPO DI GABINETTO, AMBASCIATORE FRANCESCO GENUARDI, E DAL SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA, RICCARDO GUARIGLIA. POI SI È SPOSTATO ALL’HOTEL PARCO DEI PRINCIPI E A BREVE SALIRÀ AL QUIRINALE PER VEDERE MATTARELLA… - VIDEO

Da www.agenzianova.com

antonio tajani accoglie volodymyr zelensky all aeroporto di ciampino 7

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, è arrivato in Italia con un volo partito dall’aeroporto di Jasionka, vicino alla città di Rzeszow, in Polonia, situato 172 chilometri ad ovest di Leopoli, in Ucraina.

A prelevarlo è stato un aereo dell’Aeronautica militare italiana appartenente al 31mo stormo, di stanza presso l’aeroporto militare di Ciampino, che garantisce i voli di Stato al governo e alle altre alte personalità istituzionali.

A Ciampino il presidente ucraino è stato ricevuto dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il quale era accompagnato dal capo di gabinetto, ambasciatore Francesco Genuardi, e dal segretario generale della Farnesina, ambasciatore Riccardo Guariglia.

