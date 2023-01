IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO SPERAVO DI VEDERE QUALCHE FILM CON GINA LOLLOBRIGIDA. INVECE VEDO, PROPRIO A DISPETTO “LA BAIA DI NAPOLI” DI MELVILLE SHAVELSON CON SOPHIA LOREN - COL BRUTTO TEMPO CHE FA SO BENISSIMO CHE LE SIGNORE GRADIRANNO UN CLASSICO ROMANTICONE COME “CHOCOLAT” CON JULIETTE BINOCHE BELLA CIOCCOLATAIA CON FIGLIOLETTA, CHE SI INNAMORA DEL BELLISSIMO JOHNNY DEPP. CI SI CASCA SEMPRE - IN SECONDA SERATA AVETE “DON FRANCO E DON CICCIO NELL’ANNO DELLA CONTESTAZIONE”… - VIDEO