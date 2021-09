COM’ERA LA STORIA CHE NON ERANO IN CRISI? – ALBERTO DI MONACO AVREBBE INVITATO AL BALLO DELLA CROCE ROSSA NICOLE COSTE, SUA EX AMANTE, DALLA QUALE HA AVUTO PURE UN BAMBINO: IL TUTTO MENTRE LA MOGLIE CHARLENE SI È DATA A UN BEL FUGONE IN SUDAFRICA E HA ALCUNA INTENZIONE DI TORNARE A MONTECARLO – HAI VOGLIA A PUBBLICARE FOTO ABBRACCIATI PER METTERE A ZITTIRE LE MALELINGUE…

CHARLENE E ALBERTO DI MONACO

Altro che "riavvicinamento". Tra Alberto di Monaco e la moglie Charlene la crisi sembra essere "senza sbocco". Secondo Paris Match, magazine francese tra i più autorevoli anche per quanto riguarda il gossip del jet set, il principe avrebbe letteralmente umiliato la compagna, che da mesi si è rifugiata in Sudafrica per non meglio precisati problemi di salute.

Mentre la moglie sempre più depressa e disinteressata alla vita di corte e a un matrimonio sempre molto chiacchierato se ne stava a casa sua, lontana anche dai figli, Alberto avrebbe invitato al prestigioso ballo della Croce Rossa addirittura una sua ex amante, madre di uno dei figli nati fuori dal matrimonio.

nicole coste e il figlio avuto da alberto di monaco

Lo scorso luglio, ma le "prove" escono solo ora, Alberto è stato fotografato insieme a Nicole Coste e al loro figlio Alexandre Grimaldi-Coste. In quei giorni Charlene era in fuga in Sudafrica, dove vive dallo scorso gennaio. Scusa ufficiale: "Grave infezione sinusale"

Ma le malelingue assicurano che la realtà sia ben diversa: matrimonio finito. E certo la scelta di Alberto di puntare alla sua ex non aiuta a ricucire i rapporti. E lo stesso incontro avvenuto pochi giorni fa in Sudafrica, ovviamente in favor di paparazzi, tra moglie e marito viene giudicato dagli esperti come un "imbarazzante" tentativo di normalizzare la situazione.

