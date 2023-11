COM’È MORTA DAVVERO PATRIZIA NETTIS? SUL CASO DELLA GIORNALISTA DI 41 ANNI TROVATA SENZA VITA A FASANO, IN PROVINCIA DI BRINDISI, IL 29 GIUGNO, SPUNTANO ALCUNE CHAT INQUIETANTI, LEGATE A QUESTIONI SENTIMENTALI – PROTAGONISTI UN IMPRENDITORE, INDAGATO PER STALKING E ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, E UN POLITICO: I DUE SI SONO SCAMBIATI PIÙ DI 400 MESSAGGI IN DUE ORE. A UN CERTO PUNTO L’IMPRENDITORE SCRIVE, RIFERENDOSI A PATRIZIA: “QUESTA COSA LA PAGHERÀ CARA…”

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

Il giallo irrisolto della morte di Patrizia Nettis, la giornalista 41enne trovata senza vita nella sua abitazione di Fasano (Brindisi) il 29 giugno, si arricchisce di nuovi dettagli svelati da alcune chat tra un imprenditore – attualmente indagato per stalking e istigazione al suicidio – e un politico coinvolti nel caso.

Le chat sono state analizzate e pubblicate dalla trasmissione televisiva Quarto Grado: rivelano uno scambio intenso di messaggi tra i due uomini nella notte del 29 giugno: proprio quella notte, la vittima, Patrizia, aveva discusso con loro nei pressi della sua abitazione a Fasano, secondo un testimone per questioni sentimentali.

L’imprenditore e il politico si sono scambiati oltre 400 messaggi in più di due ore: è proprio il primo ad iniziare la conversazione informando il politico che Nettis non voleva avere nulla a che fare con lui. La tensione sale quando l’imprenditore avverte: “Questa cosa la pagherà cara… Farò di tutto per infangarla e so già come muovermi. Io non sono un tipo vendicativo, anzi. Ma stavolta avrà una punizione esemplare“.

E ancora, l’uomo esprime chiaramente la sua indignazione riguardo alla situazione: “Che schifo! Ma non la passa liscia. Questa volta non esiste. Ha scherzato col fuoco una, anzi due volte”.

[...] Il politico, invece, giudica la situazione con la concisa etichetta di “comunque malata”. Infine, l’imprenditore conclude in modo sinistro: “Ora ha finito di campare. Lei non sa che io sono il più buono sulla faccia della terra, ma il mio lato oscuro non lo conosce. Farò di tutto per infangarla e so già come muovermi. Io non sono un tipo vendicativo, anzi. Ma stavolta avrà una punizione esemplare”.

Non solo, sempre a Quarto Grado, un testimone […] rivela ulteriori dettagli: “Insospettito dal fatto che lei quella sera (del 29 giugno, ndr) non avesse inviato messaggi, che non si fosse fatta sentire, l’imprenditore si reca sotto casa di Patrizia… Vede uscire dal portone il politico. In quel momento, dapprima si nasconde in auto, poi, con una presa di coraggio, decide di avvicinarsi al politico, facendo presente che anche lui ha una storia con Patrizia.

Poi la giornalista esce e c’è un confronto a tre. L’imprenditore ammette di aver alzato i toni e di accompagnare Patrizia sotto casa, per poi andarsene. Il politico, invece, va via prima”. […]

