COM’È LOQUACE DRAGHI IN QUESTI GIORNI – “MARIOPIO”, DOPO IL MANIFESTO LANCIATO ALL’ECOFIN, SUONA LA SVEGLIA ANCHE AI PARLAMENTARI EUROPEI: “È IL MOMENTO DI FARE QUALCOSA, DECIDETE VOI COSA MA PER FAVORE, SI FACCIA QUALCOSA, NON SI PUÒ PASSARE TUTTO IL TEMPO A DIRE DI NO” – “NELL’UNIONE EUROPEA C’È UN BISOGNO IMMENSO DI INVESTIMENTI…”

mario draghi all ecofin di gand, in belgio

DRAGHI, 'È ORA DI RIFORME UE, NON SI PUÒ DIRE SEMPRE NO'

(ANSA) - "Mi hanno chiesto al termine di Ecofin quale sia l'ordine delle riforme necessarie per l'Ue, quale sia l'ordine non lo so, ma per favore, è il momento di fare qualcosa, decidete voi cosa ma per favore, si faccia qualcosa, non si può passare tutto il tempo a dire no".

Lo ha detto, a quanto apprende l'ANSA, Mario Draghi parlando ai presidenti delle commissioni dell'Eurocamera riuniti sul dossier competitività, sul quale l'ex premier è stato incaricato di compilare un report.

DRAGHI, 'IN UE C'È IMMENSO BISOGNO DI INVESTIMENTI'

mario draghi con vincent van peteghem ecofin gand, belgio

(ANSA) - Mario Draghi, incaricato di stilare il rapporto sulla competitività dalla Commissione Ue, ha incontrato all'Eurocamera i presidenti delle commissioni parlamentari.

Lo scambio ha mostrato quanto sia globale e complessa la strada da percorrere per recuperare la nostra competitività, in particolare in termini di mobilitazione del massiccio fabbisogno di investimenti.

Draghi ha sottolineato la necessità di essere competitivi per mantenere i nostri sistemi di welfare e preservare i nostri valori fondamentali. L'ex premier ha chiesto di ritrovare la capacità di agire collettivamente e per l'interesse collettivo.

MARIO DRAGHI mario draghi all ecofin di gand, in belgio 1 mario draghi al vertice ert a milano 1 la ricetta di mario draghi per l europa vignetta by rolli per il giornalone la stampa MARIO DRAGHI RICEVE IL PREMIO PAUL VOLCKER DELLA NATIONAL ASSOCIATION FOR BUSINESS ECONOMICS MARIO DRAGHI - NABE mario draghi all ecofin di gand, in belgio mario draghi