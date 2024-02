COM’È MORTO DAVVERO NAVALNY? NON LO SAPREMO MAI – IL CADAVERE DEL DISSIDENTE RUSSO NON È STATO ANCORA PORTATO ALL’UFFICIO DI MEDICINA LEGALE: È CHIUSO IN UN OSPEDALE DISTRETTUALE SORVEGLIATO DALLA POLIZIA – NAVALNY SAREBBE MORTO VENERDÌ POMERIGGIO, MA SECONDO I DETENUTI DEL GULAG DI KHARP, LA SERA PRIMA SONO SUCCESSE COSE STRANE: AGITAZIONE DELLA POLIZIA, TELECAMERE SPENTE E VIAVAI DI AUTO – I LIVIDI SUL CORPO E L’IPOTESI DI UN LENTO AVVELENAMENTO DA QUATTRO MESI

Estratto dell’articolo di Rosalba Castelletti per “la Repubblica”

Il destino gioca scherzi beffardi. Il corpo di Aleksej Navalny, sabato introvabile, si trova in “via della Pace”. Dalla colonia penale “Lupo polare” di Kharp dove il detenuto politico è spirato il 16 febbraio, le spoglie sono state prima portate a Labytnangi e poi in serata a Salekhard, capoluogo della regione di Jamalo-Nenets sul Circolo Polare Artico. Nell’ospedale distrettuale in ulitsa Mira, via della Pace appunto.

Mediazona ha anche trovato i video del corteo di auto da Labytnangi a Salekhard. Non è la prassi, ha spiegato un operatore locale d’ambulanza a Novaja Gazeta Europe. «Di solito i corpi dei detenuti che muoiono vengono consegnati direttamente all’ufficio di medicina legale, ma per qualche motivo quello di Navalny no.

Lo abbiamo portato nell’obitorio della clinica e poi due poliziotti hanno sbarrato la porta. Mancava soltanto che appendessero un poster con la scritta “Qui sta succedendo qualcosa di misterioso” ». E i misteri attorno alla morte di Navalny sono tanti.

L’ora della morte

Il primo punto oscuro è quando sia effettivamente morto Navalny. Il decesso è stato annunciato dal Servizio penitenziario federale di Jamalo- Nenets il 16 febbraio alle 16.19 locali (le 14.19 a Mosca e le 12.19 in Italia): «Navalny si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo conoscenza quasi immediatamente».

Ma l’oppositore raccontava che l’ora d’aria gli veniva concessa molto prima. «Niente ti rinvigorisce come una passeggiata a Jamal alle 6.30 del mattino», scherzava. Secondo il certificato di morte […] il decesso sarebbe avvenuto due ore prima dell’annuncio […]. Ma un detenuto nella stessa colonia penale ha parlato di «un’incomprensibile agitazione » nella notte di giovedì 15: appello serale «notevolmente accelerato», «sicurezza rafforzata», viavai di auto «fino a tarda notte». Della morte di Navalny, ha raccontato, i detenuti sarebbero venuti a conoscenza l’indomani alle 10, «prima dell’annuncio ufficiale».

Le telecamere spente

Venerdì 16 diverse videocamere non funzionavano nella colonia di Kharp, scrive Gulagu.net citando un audit interno del dipartimento locale del Servizio Penitenziario Federale.

Due giorni prima […] nel carcere sarebbero arrivati agenti dell’Fsb che hanno spento e smantellato i dispositivi di ascolto e le telecamere nascoste «che avrebbero potuto registrare quello che è successo ad Aleksej Navalny tra il 15 e il 16 febbraio». […]

Convulsioni e lividi

Il barelliere citato da Novaja Gazeta Europe sostiene che il corpo di Navalny presentasse dei lividi compatibili con «convulsioni», nonché un evidente livido sul petto causato da massaggio cardiaco. «Hanno provato a rianimarlo ed è morto, molto probabilmente, per arresto cardiaco. Ma perché sia avvenuto questo arresto, nessuno lo dice ancora».

Le versioni finora sono state molteplici. «Un trombo», aveva scritto venerdì il media governativo Rt, ex Russia Today. «Sindrome da morte improvvisa », hanno detto funzionari locali sabato alla madre. Ma il Comitato Investigativo ha ritrattato: «La causa non è stata accertata. […] ». Insieme alla perdita di conoscenza, le convulsioni, però, sarebbero uno dei sintomi di avvelenamento da Novichok, l’agente nervino usato contro Navalny già nel 2020. Anche la “sindrome da morte improvvisa” potrebbe essere provocata dal Novichok […].

Il canale Telegram indipendente Sota sostiene che Navalny venisse avvelenato lentamente da quattro mesi. Conferme, però, non ne avremo mai. Il patologo incaricato dell’autopsia, secondo Gulagu.net, sarebbe già stato istruito di descrivere i lividi come “macchie cadaveriche”. […]

L’autopsia

A venerdì sera l’autopsia non era ancora stata effettuata, stando alla fonte di Novaja Gazeta Europe. «Alcuni dicono che da Mosca sia arrivato l’ordine di attendere gli specialisti della capitale, altri che i medici si siano rifiutati di eseguire l’autopsia. È una questione politica e non è chiaro come andrà a finire. Se fai un’autopsia e poi arriva l’ordine di modificare il risultato, non puoi farla franca».

Gli inviati di Mosca sono arrivati la sera del 17: rappresentanti degli uffici centrali del Comitato investigativo e del Servizio penitenziario federale. «Molti di noi hanno tirato un sospiro di sollievo», ha detto una fonte locale. «Ora l’intera storia del corpo di Navalny ricade sulle spalle degli investigatori».

Ma è improbabile che arriveranno risposte prima delle presidenziali del 17 marzo. Secondo Eva Levenberg dell’ong Ovd-info, l’inchiesta annunciata dal Comitato investigativo permette alle autorità di prendere tempo per almeno 30 giorni. «Il caso di Navalny è di per sé piuttosto insolito e, molto probabilmente, tutto andrà per le lunghe».

