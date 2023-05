Estratto dell’articolo di Caterina Soffici per “la Stampa”

Sanna Marin, premier finlandese uscente, la donna che a 34 anni è diventata la più giovane leader al mondo, divorzia. E allora? Allora niente, fatti suoi direte voi. Ingenui, i personaggi pubblici si definiscono pubblici perché ciò che li riguarda è pubblico. Altrimenti sarebbero come tutti noi, che possiamo tirarci dietro i piatti e al massimo si lamentano i vicini di casa. I fatti privati dei personaggi pubblici diventano pubblici non sempre con il consenso dei diretti interessati o per la loro gioia.

L'anno scorso, per dire, era finito in rete un video dove Sanna Marin ballava a una festa, ed era evidentemente poco sobria. […] Questa volta è Sanna Marin in persona, insieme al marito Markus Raikkonen, a dare la notizia del divorzio. I due lo hanno annunciato con una storia pubblicata sul proprio account Instagram «Siamo grati per i 19 anni trascorsi insieme e per la nostra amata figlia.

sanna marin in discoteca

Rimarremo migliori amici». […] Solo un mese fa, ad aprile, dopo il disastroso risultato delle elezioni politiche, in cui il partito socialdemocratico di cui è leader è scivolato al terzo posto dietro il partito di destra e quello di estrema destra, Sanna Marin ha dato le dimissioni: non si ricandiderà. Così è la vita, l'onda va e viene. Un momento sembra di essere sulla cresta e il momento dopo sei nella risacca e l'acqua si ritrae e tu rimani spiaggiato sulla battigia.

sanna marin in discoteca

Un divorzio è sempre un fallimento, per quanto uno possa rimanere in buoni rapporti e si giuri amicizia eterna. Una batosta elettorale anche. Sono progetti che si interrompono, è necessaria energia per ripartire. Vista la grinta che abbiamo conosciuto in pubblico, probabile che Sanna Marin riparta presto per cavalcare un'altra onda. Meglio per lei se lontano dai riflettori, così potrà ballare e scatenarsi quanto le pare.

