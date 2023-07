18 lug 2023 10:23

COME E' UMANO, LEI - UN LETTORE SCRIVE A “REPUBBLICA”: “VORREI RIVOLGERE UN APPELLO A MICHELANGELO PISTOLETTO. PAGHI LE SPESE LEGALI AL SENZA FISSA DIMORA AUTORE DEL ROGO DELLA SUA VENERE DEGLI STRACCI. SAREBBE UN BEL GESTO” - LA SENTENZA DI FRANCESCO MERLO: “UN CLOCHARD CHE HA BRUCIATO UN’ISTALLAZIONE ARTISTICA DI PISTOLETTO NON MERITA D’ESSERE DIFESO, MA CURATO. A MENO CHE NON SIA UN DISSACRATORE IN BOLLETTA, UN CLOCHARD FUTURISTA, DI QUELLI CHE PIACCIONO AL MEZZO FASCISTA SANGIULIANO”