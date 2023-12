COME IN UN ACTION MOVIE: MANCAVA SOLO TOM CRUISE – UNA BANDA DI RAPINATORI HA TENTATO DI BLOCCARE UN FURGONE PORTAVALORI, METTENDO UN TIR DI TRAVERSO SULL’AUTOSTRADA A4 MILANO-TORINO. L’AUTISTA DEL FURGONE È PERÒ RIUSCITO A MANTENERE LA CALMA, EVITARE IL BLOCCO E FUGGIRE – ORA LA POLIZIA STA CERCANDO I RAPINATORI…

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

il tir messo di traverso da una banda di rapinatori sulla a4 milano torino 2

Hanno tentato di bloccare un furgone portavalori mettendo un tir di traverso […], ma la rapina è andata male e adesso i malviventi sono in fuga. L'operazione è stata messa in atto di primo mattino sulla tratta Milano-Torino, sull'autostrada A4, dove il mezzo preso di mira ha subito un tentativo di blocco vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, sul territorio della provincia di Novara. Traffico in tilt.

[…] l'autista del furgone, con grande prontezza di riflessi, è riuscito a evitare il blocco, a fuggire e a dare l'allarme. […] Le forze dell'ordine stanno cercando i rapinatori in Piemonte e in Lombardia.

il tir messo di traverso da una banda di rapinatori sulla a4 milano torino 3

Il tir è ancora fermo sull’asfalto e gli investigatori stanno lavorando per capire quante fossero le persone pronte per mettere a segno il colpo. L'A4 è ancora parzialmente bloccata in entrambe le direzioni. Non risultano feriti né tra le persone a bordo del furgone né sul mezzo pesante usato per la rapina, e neanche tra gli automobilisti in transito.

il tir messo di traverso da una banda di rapinatori sulla a4 milano torino 1