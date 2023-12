COME CI CONDIZIONERÀ L’ARIA CONDIZIONATA - LE NAZIONI UNITE LANCIANO L'ALLARME: IN UN MONDO SEMPRE PIÙ CALDO, ENTRO IL 2050 L'USO DI ELETTRICITÀ PER RAFFREDDARE GLI AMBIENTI RISCHIA DI RADDOPPIARE. QUESTO A SUA VOLTA FARA’ AUMENTARE LE EMISSIONI DI GAS SERRA CHE CAUSANO IL RISCALDAMENTO GLOBALE, UN CIRCOLO VIZIOSO DAL QUALE È DIFFICILE USCIRE – “THE NEW YORK TIMES”: NON C'È DUBBIO CHE IL MONDO ABBIA BISOGNO DI PIÙ FREDDO. MA A PAGARE IL CONTO RISCHIANO DI ESSERE…”

Articolo dI “The New York Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

ARIA CONDIZIONATA

Il futuro si prospetta all'insegna del riscaldamento del pianeta: con l'aumento delle temperature globali, un numero sempre maggiore di persone ricorrerà ai condizionatori d'aria per evitare il caldo. Ma l'aumento del raffreddamento degli edifici e di altri ambienti, determinato anche dall'aumento dei redditi, dalla crescita demografica e dall'urbanizzazione, implica che il mondo potrebbe utilizzare più del doppio dell'elettricità attuale per rimanere fresco, secondo una nuova ricerca delle Nazioni Unite pubblicata martedì in occasione dei colloqui globali sul clima a Dubai.

aria condizionata

L'aumento dell'uso dell'elettricità rischia a sua volta di far aumentare le emissioni di gas serra che causano il riscaldamento globale, portando il pianeta a livelli estremi ancora più pericolosi. Gli speciali gas refrigeranti utilizzati nei condizionatori e nei frigoriferi, quando si disperdono nell'atmosfera, sono anch'essi potenti gas serra.

Se le tendenze attuali dovessero confermarsi, nel 2050 il 10% delle emissioni mondiali di questi gas potrebbe derivare dai condizionatori d'aria e da altri sistemi di raffreddamento, si legge nel rapporto dell'ONU.

"Il settore del condizionamento deve crescere per proteggere tutti dall'aumento delle temperature", ha dichiarato Inger Andersen, direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. "Ma questa crescita non deve avvenire a scapito della transizione energetica e di impatti climatici più intensi".

aria condizionata stadi qatar 2022 1

Molti nuovi progressi e azioni - tra cui l'adozione di tecnologie di raffreddamento "passive" come il miglioramento dell'isolamento e delle superfici riflettenti - possono contribuire a mantenere il mondo più fresco senza aumentare in modo significativo il consumo di energia, ha detto Andersen. Secondo il rapporto, il rafforzamento dell'efficienza energetica e la graduale riduzione dei gas refrigeranti, che sono dannosi per il clima, possono contribuire a ridurre le emissioni legate al raffreddamento.

Non c'è dubbio che il mondo abbia bisogno di più freddo. Un'analisi pubblicata quest'anno da un consorzio di organizzazioni no-profit, governi e aziende ha stimato che 1,2 miliardi di persone in 77 Paesi sono ad alto rischio di cattiva salute e di mezzi di sussistenza a causa della mancanza di accesso al raffreddamento.

aria condizionata 7

Secondo il nuovo rapporto delle Nazioni Unite, molte delle persone più vulnerabili hanno un accesso limitato o nullo alle moderne tecnologie di raffreddamento, come condizionatori e frigoriferi, a casa, a scuola o al lavoro. La mancanza di refrigerazione riduce anche il reddito di milioni di agricoltori, provoca la perdita di cibo e ostacola l'accesso universale ai vaccini.

Allo stesso tempo, le temperature medie globali stanno aumentando. L'Organizzazione meteorologica mondiale ha annunciato la scorsa settimana che quest'anno sarà "quasi certamente" l'anno più caldo della storia registrata. Gli ultimi nove anni sono stati i più caldi in 174 di osservazioni scientifiche.

PARIGI PORTE CHIUSE ARIA CONDIZIONATA

Secondo le stime del rapporto, con il riscaldamento del pianeta la capacità produttiva degli impianti di raffreddamento in tutto il mondo triplicherà entro il 2050 in base alle politiche attuali. E anche con una tecnologia sempre più efficiente dal punto di vista energetico, l'utilizzo di elettricità sarà più che raddoppiato.

Questo rischia di mettere a dura prova le reti elettriche, soprattutto nelle economie in via di sviluppo. Entro il 2050, ci sarà un incremento del 67% in questi Paesi, rispetto a meno del 50% attuale, secondo il rapporto.

stadio con aria condizionata qatar

Dal documento emerge che gran parte del potenziale di riduzione delle emissioni risiede nelle economie più ricche del mondo. L'adozione di codici energetici per gli edifici che incorporano esplicitamente il raffreddamento "passivo", come i progetti che aumentano l'ombra naturale e la ventilazione, sono particolarmente efficaci.

Secondo gli autori, queste misure di raffreddamento passivo, insieme a miglioramenti più rapidi dell'efficienza energetica e a un'eliminazione più rigorosa dei refrigeranti altamente inquinanti, chiamati idrofluorocarburi, potrebbero ridurre le emissioni previste per il 2050 di oltre il 60%.

aria condizionata in auto 2

Inoltre, una rapida transizione verso fonti di energia rinnovabili come l'eolico e il solare per alimentare i condizionatori d'aria potrebbe ridurre ulteriormente le emissioni legate al raffreddamento.

willis haviland carrier inventore del condizionatore aria condizionata 5 aria condizionata stadi qatar 2022 5