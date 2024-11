COME DA COPIONE, LA MAMMA È SEMPRE AVVANTAGGIATA - I FIGLI DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, VITTORIA E LEONE, PASSERANNO PIÙ TEMPO CON LA MADRE - CI TIENE A FARLO SAPERE L'AVVOCATO DELLA FERRAGNI IN UNA NOTA, PRECISANDO LE NOTIZIE SULL'ACCORDO DI SEPARAZIONE RAGGIUNTO DAI DUE - L'INTESA NON PREVEDE UNA RIPARTIZIONE "PARITETICA": I DUE PARGOLI SARANNO "COLLOCATI PRESSO LA MADRE IN VIA PREVALENTE" - FEDEZ PAGHERÀ LE RETTE DELLA SCUOLA, LE SPESE MEDICHE E QUELLE SPORTIVE DEI DUE FIGLI...

fedez e chiara ferragni con i figli

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - "Si precisa e chiarisce che l'accordo non prevede una ripartizione paritetica dei minori con entrambi i genitori, essendo questi collocati presso la madre in via prevalente". Lo spiega in una nota l'avvocato Daniela Missaglia, legale di Chiara Ferragni in relazione all'accordo di separazione con Fedez.

"L'accordo, in fase di sottoscrizione e deposito - prosegue l'avvocato - non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli, misura del tutto legittima cui la Signora Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un'intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori”.

fedez con i figli nella nuova casa 1

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l'accordo di separazione e contestuale divorzio". E' quanto rende noto l'avvocato Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci per lui e l'avv. Daniela Missaglia per lei.

"Depositeremo a breve l'accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, facendo cadere il sipario sulle vicende di una delle coppie più amate e chiacchierate degli ultimi anni", si legge in una nota. "Leone e Vittoria - prevede l'accordo - staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini".

franco e federico lucia 2 ph claudio mangiarotti

Fedez, dunque, in base all'accordo raggiunto non dovrà versare alcun assegno di mantenimento all'influencer, un tema questo che, tra l'altro, non sarebbe mai stato davvero in discussione. I genitori si occuperanno delle spese di mantenimento dei figli nei periodi in cui saranno con loro, periodi sostanzialmente paritari. Per quanto riguarda, invece, il fronte patrimoniale e societario dei due, questi aspetti già risultavano divisi e, dunque, non rientrano nell'accordo di separazione. Accordo che, una volta che sarà omologato dal Tribunale di Milano, dopo sei mesi porterà alla sentenza di divorzio.

CHIARA FERRAGNI FEDEZ E I DUE FIGLI AL CONCERTO DI BENEFICENZA LOVE MI 2023

Già nelle scorse settimane si era saputo che gli ormai ex Ferragnez puntavano ad un addio pacifico, separandosi in modo consensuale. E fonti vicine al rapper avevano già fatto sapere che i bambini sarebbero stati affidati ad entrambi i genitori con frequentazione "pressoché paritetica con ciascuno di loro e, di conseguenza, le spese ordinarie quotidiane saranno affrontate da Ferragni e da Fedez nei giorni in cui i bimbi saranno con l'uno o con l'altro, mentre le rilevanti spese scolastiche, nonché quelle sanitarie e sportive saranno a carico esclusivo e totale di Fedez su esplicita sua volontà".

