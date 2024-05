17 mag 2024 12:52

COME DAGO-DIXIT, BIDEN STA LASCIANDO PUTIN LIBERO DI CONQUISTARE ALTRI TERRITORI, CHE SARANNO OFFERTI DALLO ZAR AL PROSSIMO TAVOLO DI PACE – “MAD VLAD” FA CAPIRE CHE IL NEGOZIATO SI AVVICINA: “LA BOZZA DI ACCORDO DELINEATA A ISTANBUL NEL MARZO DEL 2022 PUÒ ESSERE LA BASE PER NUOVE TRATTATIVE. NON ABBIAMO PIANI PER CONQUISTARE KHARKIV. VOGLIAMO CREARE UNA FASCIA DI SICUREZZA…”