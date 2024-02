COME DAGO-DIXIT, NEL DAY AFTER DEL BALLO DEL QUA QUA, JOHN TRAVOLTA È CORSO A GIRARE UNO SPOT PER “U-POWER”: L’ATTORE IERI ERA A VENTIMIGLIA INSIEME A DILETTA LEOTTA, ALTRA TESTIMONIAL DELL’AZIENDA DI SCARPE DA LAVORO – SI VOCIFERA DI UN COMPENSO DI 1 MILIONE DI EURO PER JOHN TRAVOLTA DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI FRANCO UZZENI, CHE ERA ANCHE IN PRIMA FILA ALL’ARISTON…

la repubblica : “ john travolta non ha firmato la liberatoria, l’esibizione non sarà mai più trasmessa in tv”



nel frattempo in loop su twitter: #Sanremo2024 pic.twitter.com/riNCJkFNuR — ? ?’? ???? (@xdebbsxx) February 8, 2024

JOHN TRAVOLTA A VENTIMIGLIA PER REGISTRARE UNO SPOT

JOHN TRAVOLTA A VENTIMIGLIA PER LO SPOT U-POWER

(ANSA) - "Che emozione!!! Oggi ho avuto l'onore di accogliere John Travolta e Diletta Leotta a Ventimiglia per la registrazione di uno spot. Ha subito rivolto un apprezzamento per la nostra città, esclamando: 'It'a a beautiful city' e fatto i complimenti per il nostro teatro. Una visita, seppur breve, che ci riempie di orgoglio". A rivelare i movimenti dell'attore americano che ieri è stato ospite al festival di Sanremo ed è stato al centro di polemiche per una possibile pubblicità occulta, è il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, in un post su Instagram, con foto a testimoniare l'incontro.

JOHN TRAVOLTA E DILETTA LEOTTA A VENTIMIGLIA PER LO SPOT U-POWER

DOPO LE POLEMICHE, LO SPOT, ECCO DOV’ERA TRAVOLTA: CON DILETTA LEOTTA A VENTIMIGLIA

Estratto da www.repubblica.it

Nel day after del primo cortocircuito di questa edizione del Festival, l’esibizione discussa (e relative polemiche) sul palco dell’Ariston di John Travolta, tra le domande circolate sui social sotto le immagini del volto per nulla divertito della star hollywoodiana la più frequente è stata una su tutte: “chi te l’ha fatto fare?”. La risposta sono i soldi, l’attore ha infatti allungato la sua permanenza italiana per dedicarsi a un altro lavoro, poco lontano da Sanremo, a Ventimiglia: il set di uno spot con la conduttrice tv Diletta Leotta, di cui i bene informati parlano di cachet “importante”.

[...] Rimane da capire, dopo tutte le polemiche seguite all’esibizione della star del cinema, se dopo aver negato alla Rai la liberatoria per mandare in onda le immagini del ballo con Amadeus e Fiorello Travolta l’ha concessa a Di Muro per pubblicare la sua foto sul suo profilo Facebook.

meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 2

DAGOREPORT – COSA È SUCCESSO DAVVERO CON IL PASTICCIACCIO DELLE SCARPE DI JOHN TRAVOLTA? SE È VERO, COME DETTO DALLA RAI, CHE L’ATTORE DOVEVA ANDARE IN VIDEO CON IL MARCHIO “U-POWER” PECETTATO, PERCHÉ IL PATRON DELL'AZIENDA, FRANCO UZZENI, ERA IN PRIMA FILA AL TEATRO ARISTON DI SANREMO? CHE COSA AVEVA DA GUADAGNARE? – A MAGGIOR RAGIONE SE E' VERO CHE "U POWER", COME SOSTENGONO I RUMORS, HA PAGATO TRAVOLTA 1 MILIONE DI EURO PER AVERLO A SANREMO - L’AZIENDA DI SCARPE DA LAVORO È UNO DEI GRANDI INSERZIONISTI DI MEDIASET E PRINCIPALE SPONSOR DEL MONZA (DA' IL NOME ANCHE ALLO STADIO) – IL “DON’T WORRY, BE HAPPY”, IL VIDEO DEL BALLO SPARITO E LA LIBERATORIA…

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoreport-ndash-cosa-successo-davvero-pasticciaccio-384169.htm

LA COMPARSATA DI JOHN TRAVOLTA A SANREMO SUL SITO DI U POWER la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 3 JOHN TRAVOLTA E DILETTA LEOTTA A VENTIMIGLIA PER LO SPOT U-POWER la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 5 la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 6 il ballo del qua qua di john travolta a sanremo finisce sui giornali internazionali 4 il ballo del qua qua di john travolta a sanremo finisce sui giornali internazionali 3 russell crowe percula john travolta 2 russell crowe percula john travolta 3 john travolta u power meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 7 meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 6 meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 5 meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 4 la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 2 gerard butler e john travolta testimonial di u power 5 john travolta testimonial di u power 3 john travolta testimonial di u power 2 john travolta testimonial di u power 1

la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 1 la gag di john travolta a sanremo con amadeus e fiorello 7 FIORELLO CON JOHN TRAVOLTA fiorello travolta amadeus meme john travolta amadeus e ballo del qua qua a sanremo 8