COME DAGO-DIXIT, FLAVIO BRIATORE RIACCENDE “EL CAMINETO” – STASERA LO STORICO RISTORANTE DI CORTINA D’AMPEZZO RIAPRE SOTTO LA NUOVA GESTIONE DEL GRUPPO “MAJESTAS”, DI PROPRIETÀ DEL “BULLONAIRE”. TRA I CLIENTI STORICI C’È GIÀ NOSTALGIA DELLA FAMIGLIA MELON, MA BRIATORE PROVA A RASSICURARE TUTTI: “L’ESPERIENZA DEL MANAGEMENT DEL TWIGA SARÀ UNA FORMULA VINCENTE” (AI POSTERI, ANZI, AI POSTUMI, L’ARDUA SENTENZA)

2. FLAVIO BRIATORE SBARCA A CORTINA: EL CAMINETO COME IL TWIGA, DOPO 20 ANNI LA FAMIGLIA MELON LASCIA

Estratto dell’articolo di Ugo Cennamo per https://corrieredelveneto.corriere.it/

Finisce ufficialmente un’epopea, quella della famiglia Melon e del ristorante El Camineto di Cortina d’Ampezzo. Se ne apre un’altra, a partire da stasera, mercoledì 6 dicembre, debutto ufficiale della nuova gestione, quella a cura del gruppo Majestas di Flavio Briatore.

Due mondi agli antipodi: da una parte la superba cucina costruita sulla sapienza tramandata attraverso vent’anni di lavoro umile e talentuoso di una famiglia ai fornelli, dall’altra la cultura scintillante di questo inizio millennio, un sapiente uso delle strategie di marketing per attrarre la clientela non tanto, o meglio non solo, per la qualità dell’offerta, ma per quel desiderio diffuso che porta i più a voler essere là dove il jet set è di casa.

[…] C’è già nostalgia fra i clienti storici […] legati a quella passione che portava Romeo e Orietta Melon a passare venti ore al giorno nel loro locale, trattando i propri collaboratori come fossero di famiglia e curando con amore ogni singola portata. E ora sarà meglio, sarà peggio?

Ognuno sarà libero di valutare, di certo non sarà la stessa cosa, fosse solo per il fatto che non ci sarà nessuno dei Melon ad accogliere e a salutare vecchi e nuovi amici. Briatore rassicura i titubanti e garantisce che «l’unione tra la tradizione e i valori rappresentati da ‘El Camineto’ e l’esperienza e la professionalità del management di Twiga Forte dei Marmi, che si occuperà della gestione, saranno una formula vincente». In cucina, per offrire la continuità dei sapori e dei profumi, lo chef Riccardo Rasina.

[…] Briatore: «Crediamo fortemente in Cortina, località che andrà a competere a livello internazionale con le migliori stazioni sciistiche e che ospiterà le Olimpiadi nel 2026. Sarà una bella sfida». Una delle tante nelle quali il gruppo è impegnato che conta i marchi di proprietà Billionaire, Twiga e Crazy Pizza, e i brand in licenza Cipriani Monte Carlo, Cova Monte Carlo e Cova Doha. Con la gestione del ristorante El Camineto amplia e diversifica l’attuale strategia di crescita e di sviluppo.

[…] Romeo e Orietta Melon non hanno voglia di aggiungere altre parole a quelle già spese da ottobre, quando ufficializzarono che la loro stagione si era conclusa. Si limitano a un laconico comunicato: «Quasi vent’anni a ‘El Camineto’ sono stati una bellissima avventura, passiamo il testimone con i migliori auguri a chi ama la nostra Cortina e la tiene nel cuore come noi». […]

