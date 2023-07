13 lug 2023 20:06

COME DAGO-RIVELATO, IL CELLULARE DI LEONARDO APACHE LA RUSSA NON PUÒ ESSERE SEQUESTRATO PERCHÉ È INTESTATO AL PADRE, IGNAZIO, PRESIDENTE DEL SENATO – OGGI IN QUESTURA, A MILANO, È STATO SENTITO UNO DEI TITOLARI DEL CLUB DOVE LA RAGAZZA CHE ACCUSA IL GIOVANE LA RUSSA DI VIOLENZA SESSUALE SAREBBE STATA DROGATA – LA PROCURA NON INTENDE (PER IL MOMENTO) SENTIRE I COMPONENTI DELLA SCORTA DI’ GNAZIO, CHE POTREBBERO...