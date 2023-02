22 feb 2023 20:23

COME DAGO-RIVELATO (A OTTOBRE 2020) ANGELA MERKEL E IL MARITO, JOACHIM SAUER, SONO IN CRISI: DA PIÙ DI UN ANNO CONDUCONO VITE SEPARATE. LEI, NONOSTANTE NON ABBIA PIÙ NIENTE DA FARE, CONTINUA AD ABITARE A BERLINO, LUI INVECE A TORINO, DOVE INSEGNA CHIMICA, E SI SOLLAZZEREBBE CON UNA COLLEGA DI VENT’ANNI PIÙ GIOVANE – LA PRESUNTA AMANTE A “OGGI” SMENTISCE TUTTO: “QUESTE VOCI SONO UNA FOLLIA”. MA LA SCORSA SETTIMANA ERA INSIEME ALL’ARZILLO JOACHIM IN UN AMENO RESORT IN TOSCANA…