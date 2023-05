5 mag 2023 18:21

COME DANDOLO ANTICIPATO SU "OGGI" PAOLO KESSISOGLU ANNUNCIA CHE SI STA SEPARANDO DA SUA MOGLIE SABRINA DONADEL – I DUE, CHE HANNO UNA FIGLIA E SI ERANO SPOSATI NEL 2003, VIVEVANO DA TEMPO IN APPARTAMENTI SEPARATI – KESSISOGLU: “I GENITORI NON SONO MACCHINE PERFETTE, MA PERSONE, COME NOI. LO STO REALIZZANDO ANCORA DI PIÙ DA QUANDO MI STO SEPARANDO DA MIA MOGLIE…”