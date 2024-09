27 set 2024 09:48

COME DICEVA BENIGNI, “VIVA LA MERDA E CHI HA VOGLIA DI CACARE” – UNO STUDIO CERTIFICA CHE, PER STARE BENE, BISOGNA ANDARE DI CORPO ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO – LA RICERCA HA COINVOLTO 1.400 VOLONTARI, CHE HANNO RACCONTATO I DETTAGLI DELLE LORO EVACUAZIONI. LA FREQUENZA IDEALE PER CHI HA UN SISTEMA DIGERENTE SANO È DI UNA O DUE VOLTE AL GIORNO. MA DIPENDE ANCHE DA ETÀ E SESSO, PER ESEMPIO, DONNE GIOVANI E MOLTO MAGRE HANNO… - VIDEO: L’INNO DEL CORPO SCIOLTO DEL COMICO TOSCANO