"NON VEDO MIO FRATELLO SILVIO DAL 2007, DOPO QUESTO TEMPO SI ELABORA UNA SORTA DI LUTTO" - GABRIELE MUCCINO SI RACCONTA IN UN'AUTOBIOGRAFIA: "LA SUA SCOMPARSA HA LACERATO IL TESSUTO FAMILIARE. RIMANE INSPIEGABILE, FARÀ LUI IL BILANCIO DELLA SUA VITA. HA FATTO DICHIARAZIONI SU DI ME TALMENTE GRAVI, DESCRIVENDOMI COME UOMO VIOLENTO. SONO STATE IL NAPALM. NEL LIBRO NON MI FACCIO SCONTI COME UOMO E PADRE. I MIEI RAPPORTI CON WILL SMITH, MIKE BONGIORNO E I DAVID MANCATI…"