2 ago 2023 17:34

COME FANNO I DRONI UCRAINI A PENETRARE I CIELI RUSSI COME UN COLTELLO NEL BURRO? LO SPIEGA PAVEL AKSENOV, GIORNALISTA ED ESPERTO MILITARE: “VOLANO A BASSA QUOTA, CONTENGONO DETTAGLI IN PLASTICA, DUNQUE SONO DIFFICILMENTE IDENTIFICABILI DAI RADAR. PER ABBATTERLI CI VOGLIONO DEI SISTEMI ANTIAEREI A CORTO RAGGIO, CHE VANNO POSIZIONATI VICINO ALL'OBIETTIVO DA DIFENDERE. NON È DUNQUE POSSIBILE COPRIRE L'INTERO TERRITORIO DELLA RUSSIA CON QUESTI MEZZI” – “L’OBIETTIVO NON È FARE VITTIME TRA I RUSSI, MA FAR SENTIRE LORO CHE C’È LA GUERRA…”