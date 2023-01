14 gen 2023 19:40

COME FARSI ESPLODERE IL CUORE IN MONDOVISIONE - IL TIKTOKER AMERICANO TAYLOR LEJEUNE, FAMOSO PER I SUOI VIDEO DOVE SI INGOZZA DI CIBO SCADUTO E JUNK FOOD, È MORTO DI INFARTO A 33 ANNI – ANCHE SE LE CAUSE DEL DECESSO SONO ANCORA DA DEFINIRE, I FOLLOWER NON SONO SORPRESI DELLA SUA MORTE, VISTA LA SUA PARTICOLARE "DIETA": "DOPO AVER PASSATO 20 ANNI A MANGIARE BURRO E VECCHI HAMBURGER…” - VIDEO