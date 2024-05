COME FINIRA’ L’AFFAIRE FASSINO? I TRE SCENARI - LA STORIA DELL’EX MINISTRO INDAGATO PER TENTATO FURTO DI UN PROFUMO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO PUÒ FINIRE CON L’ARCHIVIAZIONE PER “PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO”. VISTO CHE IL VALORE DELLA MERCE ERA DI 100-130 EURO, È POSSIBILE CHE LA PROCURA SEGUA QUESTA STRADA - LA STRADA DELL’ARCHIVIAZIONE PER INSUSSISTENZA DI PROVE È AL MOMENTO COMPLESSA VISTE LE 6 TESTIMONIANZE E LA PRESENZA DEI VIDEO CHE RIPRENDONO L’INTERA SCENA – LA TERZA OPZIONE È QUELLA PEGGIORE PER IL DEPUTATO DEL PARTITO DEMOCRATICO: OVVERO IL PM POTREBBE CHIUDERE LE INDAGINI, SENTIRLO COME INDAGATO E…

François de Tonquédec per “La Verità” - Estratti

La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha iscritto l’ex segretario dei Ds Piero Fassino sul registro degli indagati con l’accusa di furto. L’ipotesi di reato è conseguenza del deposito dal parte degli investigatori della Polaria, l’informativa contenente le testimonianze di sei persone, 5 donne e 1 uomo, che chiamano in causa Fassino per aver tentato di rubare al duty free del Terminal 1 di dell’aeroporto di Fiumicino, una confezione di profumo Chanel.

Secondo quanto si è appreso la formalizzazione dell’ipotesi di reato sarebbe stata fatta a tutela dello stesso parlamentare Pd. Il procedimento che vede indagato a Civitavecchia il parlamentare potrebbe anche concludersi con una richiesta di archiviazione per «particolare tenuità del fatto». Al vaglio del sostituto procuratore Alessandro Gentile il rapporto della Polaria, riguarderebbe sia il fatto avvenuto il 15 aprile scorso al duty free dell’aeroporto di Fiumicino, ripreso da una telecamera di sicurezza, che quanto affermato dai testimoni su altri due fatti simili, uno avvenuto durante le ultime festività natalizie e l’altro il 27 marzo scorso.

Episodi che avrebbero portato il personale del duty free ad attenzionare l’ex guardasigilli durante i suoi passaggi all’interno dei 3.000 metri quadri dell’esercizio. Gli accertamenti della Polaria avrebbero quindi confermato le indiscrezioni trapelate la settimana scorsa, riportate anche dalla Verità, che parlavano proprio di altri episodi di taccheggio ad opera del parlamentare dem, raccontati sottovoce dai dipendenti del duty free ai cronisti.

ADESSO FASSINO È INDAGATO PER FURTO

Estratto dell’articolo di Massimo Malpica per “il Giornale”

[…] Ora il pm Gentile potrebbe convocare il parlamentare per sentire anche la sua versione, per poi decidere in che modo procedere: il magistrato, infatti, potrebbe scegliere di chiedere al gip l’archiviazione del procedimento per insussistenza di prove - strada al momento complessa viste le numerose testimonianze e la presenza dei video che riprendono l’intera scena - o di archiviare in virtù della «particolare tenuità del fatto», considerando il valore della merce al centro del presunto furto: una possibilità sulla quale, secondo l’Agi, si starebbe riflettendo in procura. L’ultima opzione, invece, è quella meno favorevole all’esponente del partito democratico, ossia la chiusura indagini che preluderebbe, previa richiesta di autorizzazione a procedere diretta alla Giunta di Montecitorio, a una richiesta di rinvio a giudizio per il parlamentare.

FASSINO ORA È INDAGATO PER IL FURTO DEL PROFUMO

Elisa Calessi per “Libero quotidiano” - Estratti

[…] Sarebbero cinque […] i video allegati all’informativa ora al vaglio degli inquirenti. L’unica, nel Pd, a prendere le difese dell’ex segretario dei Ds, è stata Alessia Morani, ex parlamentare del Pd, candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. «Conosco Piero da tanti anni, da moltissimo tempo e non posso assolutamente credere a questa cosa», ha detto a Radio 1 ospite del programma Un Giorno da Pecora. «Deve essere certamente frutto di un grande equivoco e mi aspetto, come successo in altre situazioni in cui ho difeso altre persone, che poi alla fine venga fuori che avevo ragione io».

Tutto partirebbe dal racconto di una commessa intorno ai 30 anni. Sarebbe stata lei ad aver raccontato alla Polaria di aver visto il deputato, in prossimità dello scorso Natale, prendere il profumo di una nota marca al duty free 25 dell’Air Terminal di Fiumicino senza pagarlo. «Era dicembre 2023, prima di Natale, non ricordo bene il giorno», ha raccontato a Repubblica. «Ho visto il politico entrare nel nostro negozio e l’ho riconosciuto.

Poco dopo, con mia sorpresa, ho visto che nascondeva uno Chanel Chance dentro al suo trolley. Ero a disagio ma l’ho avvicinato e gli ho chiesto se aveva bisogno di aiuto. Quella è stata la prima volta, poi sono arrivate le altre due». La stessa scena sarebbe successa infatti il 27 marzo, con Fassino che- secondo il racconto dei testimoni- avrebbe provato ancora a prendere un profumo: «Ero con una collega. Lei ha chiamato la sicurezza, io l’ho seguito mentre andava via. Il profumo lo aveva messo in tasca, sempre uno Chanel Chance». Perché la guardia giurata secondo la versione dei testimoni - non sarebbe riuscita a fermarlo in tempo. Ora toccherà ai magistrati decidere le prossime mosse. Piero Fassino si è finora dichiarato innocente, sostenendo che sia tutto frutto di equivoco o di malinteso. Non è detto che la vicenda non finisca con una archiviazione, visto il valore del presunto furto. Ora la palla passa ai magistrati.

