8 feb 2023 18:11

COME FUNZIONA L’APP CHE IMPEDIRÀ AI PISCHELLI FRANCESI DI GUARDARSI UN PORNAZZO ONLINE? – MACRON HA DECISO DI VIETARE AI MINORENNI DI TRASTULLARSI DAVANTI AI FILM HOT SU INTERNET. PER FARLO IL “TOYBOY DELL’ELISEO” OBBLIGHERÀ I SITI PORNO A FAR ACCEDERE GLI UTENTI CON UN'APP CHE TRASMETTERÀ I DATI ANGRAFICI IN MODO ANONIMO AL SITO (MODELLO ACCESSO AI PORTALI DELLE BANCHE) PER VIETARE L'ACCESSO AI MINORENNI...