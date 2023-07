2 lug 2023 12:40

COME IN GUERRA – DURANTE LE PROTESTE IN FRANCIA, ALCUNI RIVOLTOSI HANNO SACCHEGGIATO UN’ARMERIA A MARSIGLIA, RUBANDO SETTE FUCILI - LANCIO DI RAZZI ANCHE CONTRO GLI AUTOBUS A GRENOBLE CON I CONDUCENTI CHE SI SONO RIFIUTATI DI CONTINUARE A PRESTARE SERVIZIO - SEMPRE NELLA ZONA DI GRENOBLE, ALCUNI MANIFESTANTI AVREBBERO USATO UN LANCIARAZZI CONTRO UN COMMISSARIATO…