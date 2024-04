COME HA FATTO IL GRATTACIELO PIÙ ALTO DI TAIPEI (508 METRI) A RESTARE IN PIEDI DOPO LE FORTI SCOSSE DI TERREMOTO? TUTTO MERITO DELLL’ENORME SFERA D’ACCIAIO IN GRADO DI BILANCIARE SCOSSE SISMICHE E FORTI RAFFICHE DI VENTO, REALIZZATA DA UN'AZIENDA ITALIANA, LA FIP DI PADOVA – L’ENORME "ASSORBITORE ARMONICO" PESA 660 TONNELLATE ED È COLLOCATO ALLA SOMMITÀ DELLA STRUTTURA: QUANDO IL PALAZZO VIENE SOTTOPOSTO A QUALCHE SOLLECITAZIONE…. - VIDEO

I suoi dispositivi antisismici e antivibranti sono utilizzati per proteggere edifici, ponti, viadotti o qualsiasi altra struttura. Dallo Storebalt Bridge in Danimarca, il più lungo ponte sospeso in Europa, ai 1.018 metri di luce del ponte Stonecutters ad Hong Kong fino all’Ospedale del Mare di Napoli, isolato alla base con 327 isolatori elastomerici, e il Rion-Antirion Bridge in Grecia, che vanta i dissipatori viscosi più lunghi del mondo. Di sfide impossibili, la Fip di Padova, se ne intende. E se quell’enorme sfera d’acciaio in grado di bilanciare scosse sismiche e forti raffiche di vento collocata alla sommità del Taipei 101, 508 metri di altezza su Taiwan, funziona, il merito è suo.

«Eccome se funziona. Ancora una volta, l’enorme assorbitore armonico al suo interno, ha salvato il grattacielo dal terremoto (anche se la paura è stata moltissima, ci sono vari video in rete che mostrano le oscillazioni del grattacielo durante le scosse) — racconta Renato Vitaliani, ingegnere civile e ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Università di Padova, ora in pensione —. La Fip di Padova realizza dispositivi antisismici che sin dal 1974 rappresentano le tecniche più avanzate per la salvaguardia di ponti ed edifici. Per il Taipei 101 ha realizzato il dissipatore viscoso della sfera, e io l’ho collaudato».

Inaugurato a dicembre 2005 dopo sei anni di lavori, il Taipei 101 è una torre in vetro e acciaio alta 508 metri che porta la firma dell’architetto di Taiwan C.Y. Lee. […]

«Il TMD è un’enorme sfera d’acciaio di 5.5 metri di diametro costituita da 41 dischi sovrapposti di diametro variabile, e dall’incredibile peso di 660 tonnellate (l’equivalente del peso di due aerei Boeing 747). Collocata alla sommità della struttura, tra l’87° e il 92° piano, il dispositivo serve a proteggere l’edificio dalle azioni orizzontali generate da sisma e vento.

La sfera, sospesa a dei cavi in acciaio collegati alla struttura, inizia ad oscillare in verso opposto alla struttura andando di fatto a ridurre sensibilmente l’effetto del terremoto perché le forze di inerzia che sollecitano la sfera hanno verso opposto rispetto alle rimanenti che sollecitano l’edificio. Può oscillare con un’ampiezza che va da un minimo di 1 centimetro fino ad un massimo di un metro e mezzo in caso di vento eccezionale o di un evento sismico. Diciamo che rappresenta la versione moderna delle cisterne d’acqua dei grattacieli americani di un tempo».

