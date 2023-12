COME HA REAGITO LA CASA REALE SPAGNOLA ALLA NOTIZIA DELLE CORNA DELLA REGINA LETIZIA AL MARITO FELIPE? NON HA EMESSO UN FIATO! – L’OPINIONE PUBBLICA SI È SCHIERATA AL FIANCO DELLA SOVRANA E A PALAZZO HANNO FATTO FINTA DI NULLA – ANCHE PERCHÉ L’AUTORE DEL LIBRO BOMBASTICO HA RIVELATO DI AVER PUBBLICATO SOLO L’1% DI CIÒ CHE GLI HA RACCONTATO JAIME DEL BURGO, EX COGNATO E SEDICENTE AMANTE DI LETIZIA (CON CUI AVREBBE AVUTO UNA STORIA E DIVERSI RITORNI DI FIAMMA NEGLI ANNI IN CUI ERA GIÀ SPOSATA…)

Elisabetta Rosaspina per il "Corriere della Sera"

L’opinione pubblica spagnola, stavolta, sembra meno disposta a scandalizzarsi di eventuali scappatelle extraconiugali in Casa Borbone; e si schiera massicciamente con la fedifraga, o presunta tale: la regina Letizia. A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo libro di Jaime Peñafiel, giornalista di lungo corso, specializzato in biografie reali, tocca a Jaime del Burgo, sedicente amante segreto della consorte di Felipe VI, nonché «gola profonda» dell’autore, finire alla gogna sulle reti sociali.

Tanto da aver dovuto abbassare, almeno momentaneamente, la saracinesca su alcuni dei suoi profili online, bersagliati da accuse di machismo e violenza sessista.

Di certo c’è solo che l’esuberante protagonista delle rivelazioni contenute nel libro Letizia y yo , Letizia ed io, è il cognato uscente della sovrana, ex marito della sorella minore, Telma Ortiz Rocasolano. […] vent’anni fa […] Jaime del Burgo, attualmente installato a Londra con moglie svedese, assicura di aver avuto una travolgente storia d’amore con Letizia, quando era ancora una rampante giornalista televisiva divorziata e non aveva incontrato il suo principe delle Asturie.

Ma soprattutto di aver condiviso con lei qualche clandestino ritorno di fiamma quando le nozze reali erano già state celebrate; e, peggio ancora, quando l’allora principessa delle Asturie era in attesa della primogenita, Leonor, oggi diciottenne e, da poco più di un mese, ufficialmente investita del titolo di erede al trono di Spagna.

Per convincere gli increduli, i due Jaime hanno documentato la loro versione con video e messaggi oculatamente archiviati dal destinatario. Tra i più compromettenti, anche se non ancora di certificata autenticità, c’è un selfie allo specchio di Letizia Ortiz, ormai coniugata Borbone di Spagna, avviluppata in uno scialle nero. Testo: «Amore. Indosso la tua pashmina. È come sentirti al mio fianco. Si prende cura di me. Mi protegge. Conto le ore finché non ci rivedremo».

[…] Jaime del Burgo ricostruisce quello che l’autore del libro definisce il «grande amore» della regina, la quale sarebbe rimasta una vivace borghese e l’avrebbe forse sposato se, al momento della proposta, non avesse appena conosciuto il figlio di Juan Carlos I di Borbone, nel 2003. Da allora, assicura il marito mancato, una cordiale amicizia si sarebbe instaurata fra i tre, tanto da essere invitato al matrimonio di Felipe e Letizia. Fino al risveglio dei sentimenti repressi, tra il 2004 e il 2010 o 2011.

Nel 2012 Jaime del Burgo, oggi 53 enne, ha sposato la sorella minore della perduta fidanzata, Telma, dalla quale ha divorziato due anni dopo.

[…] In ogni caso, intervistato da El Cierre Digital , lo scrittore, Jaime Peñafiel, garantisce di aver pubblicato solo l’1% di quanto l’ex cognato reale gli ha confessato: e che non divulgherà il restante 99%, a meno di esserci costretto. Un velato avvertimento ai portavoce della Casa Reale che, in ogni caso, hanno totalmente ignorato la bagarre scatenata da Letizia y yo . Chi non arretra è il loquace amante deluso, ma non pentito, che twitta (sempre che non sia stato hackerato): «Non cambio una virgola dei miei post precedenti. Non serbo rancore a quanti mi hanno minacciato di morte. Però la verità è quella che è. Io riconosco un solo re, sta in Cielo e si chiama Gesù di Nazareth. Lui mi giudicherà». Sempre che anche Lui sia interessato ai gossip di Casa Borbone.

