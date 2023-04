14 apr 2023 19:11

COME LI SCELGONO ALLA LEGA I TESORIERI? – IL CONSIGLIO FEDERALE DEL CARROCCIO HA NOMINATO UN NUOVO AMMINISTRATORE DELLE FINANZE DEL PARTITO: ALBERTO DI RUBBA, CONDANNATO IN PRIMO GRADO A DI 5 ANNI PER PECULATO, PER IL CASO DEL PALAZZO DELLA LOMBARDIA FILM COMMISSION – PRENDE IL POSTO DI GIULIO CENTEMERO, ANCHE LUI CON PROBLEMI GIUDIZIARI: UN ANNO FA È STATO CONDANNATO CON RITO ABBREVIATO A OTTO MESI, CON L'ACCUSA DI FINANZIAMENTO ILLECITO PER I 40 MILA EURO…