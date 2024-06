10 giu 2024 17:02

COME MAI ANDREA IANNONE NON ERA AL MATRIMONIO DELLA MADRE DI ELODIE? IMPEGNI PREGRESSI O TRA I DUE C’È MARETTA? – CLAUDIA MARTHE È CONVOLATA A NOZZE CON IL COMPAGNO STORICO FRANCESCO CRAMER IN UN VILLONE IN PROVINCIA DI COMO: TRA GLI INVITATI AVVISTATI AMICI, PARENTI E LA SORELLA DELLA CANTANTE CON LA COMPAGNA. NESSUNA TRACCIA DEL PILOTA – DURANTE LA CERIMONIA ELODIE HA CANTATO, MA HA RIVELATO DI ESSERE IN IMBARAZZO PER… VIDEO