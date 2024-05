COME MAI LA POLIZIA HA RIPRESO IL FUNERALE DI ANGELO ONORATO ALLA CATTEDRALE DI PALERMO? COSA STAVANO CERCANDO? GLI INVESTIGATORI ERANO A CACCIA DI VOLTI, SPUNTI O SFUMATURE CHE POSSANO AIUTARE A SCIOGLIERE IL GIALLO DELL’IMPRENDITORE, TROVATO SENZA VITA IN AUTO, CON UNA FASCETTA STRETTA AL COLLO – AL MOMENTO NESSUNA PISTA È ESCLUSA DAGLI INQUIRENTI, ANCHE SE LA FAMIGLIA CONTINUA A ESCLUDERE L’IPOTESI DI SUICIDIO – LA MOGLIE, L’EURODEPUTATA FRANCESCA DONATO: “VOGLIAMO VERITÀ E GIUSTIZIA…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessio Ribaudo per www.corriere.it

il funerale di angelo onorato 12

Una grande folla ha salutato per l'ultima volta, nella Cattedrale di Palermo, l'imprenditore Angelo Onorato trovato cadavere nella sua auto con una fascetta di plastica stretta intorno al collo. Un vero e proprio giallo che ha scosso il capoluogo siciliano.

In prima fila davanti alla bara coperta da un tappeto di rose rosse la moglie, l'eurodeputata Francesca Donato, i figli Carolina e Salvatore di 21 e 25 anni, la madre, il fratello e la sorella, altri familiari. In più gli amici, come l'ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, nel cui partito milita la vedova. […]

il funerale di angelo onorato 6

Ad ascoltare c'era anche l'assessore regionale Nuccia Albano, amica di famiglia e medico legale di grande esperienza. La stessa che ha presenziato martedì scorso, consulente di parte degli Onorato, all'autopsia svoltasi all'Istituto di medicina legale del Policlinico, dalla quale non sarebbero emersi segni di violenza sul corpo.

il funerale di angelo onorato 15

«L'espletamento dell'esame autoptico non rappresenta una conclusione delle indagini che certamente dovrà tenere conto di diversi elementi non ancora chiariti. I primi dati emersi non consentono di orientare in maniera decisa l'indagine», chiarisce al Corriere l'avvocato Vincenzo Lo Re, a cui la famiglia Onorato ha conferito il mandato. […]

il funerale di angelo onorato 3

Attualmente nessuna pista è esclusa dagli inquirenti anche se la famiglia ha sempre con forza rifiutato quella del suicidio. Un vero e proprio rebus tanto che gli investigatori hanno deciso di riprendere tutta la funzione religiosa. Forse alla ricerca di volti, spunti, dettagli, sfumature utili per risolvere questo rompicapo.

il funerale di angelo onorato 2 il funerale di angelo onorato 13 il funerale di angelo onorato 11 il funerale di angelo onorato 10 il funerale di angelo onorato 4 il funerale di angelo onorato 5 il funerale di angelo onorato 7 il funerale di angelo onorato 8 il funerale di angelo onorato 9 il funerale di angelo onorato 1 il funerale di angelo onorato 14