C'era tanta attesa per l'arringa che l'avvocata Lorenza Guttadauro avrebbe dovuto tenere domani mattina, in difesa dello zio Matteo Messina Denaro, nell'aula della corte d'assise d'appello di Caltanissetta. Il processo è quello che vede imputato il capomafia trapanese di essere fra i mandanti delle stragi Falcone e Borsellino: in primo grado è già arrivata una condanna all'ergastolo. Ma domani mattina l'avvocata Guttadauro non sarà in aula, ha rinunciato al mandato. E il caso diventa adesso un giallo.

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Ros hanno arrestato la madre di Lorenza Guttadaura, Rosalia, la sorella del padrino

L'avvocata Guttadauro ha fatto una sola uscita pubblica dopo l'arresto del boss: parlando con Rai News 24 ha detto che le "condizioni di salute dello zio sono gravi" La difesa di Messina Denaro punta a dichiarare l'incompatibilità fra le condizioni di salute del detenuto e il carcere, un modo per provare a lasciare la cella al 41 bis, magari per un posto in un ospedale.

Adesso, la rinuncia alla difesa nel processo di Caltanissetta. Lorenza Guttadauro continua invece ad assistere lo zio a Palermo. Almeno per il momento.

