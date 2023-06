26 giu 2023 17:17

COME MAI C’ERA TUTTA QUESTA PREMURA PER GIOVANNI CASTELLUCCI? – IL 28 NOVEMBRE DEL 2018 L’ALLORA AD DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA VIENE “SCORTATO” IN PROCURA, A GENOVA, DA TRE CARABINIERI, COMPRESO IL COMANDANTE PROVINCIALE RICCARDO SCIUTO. I MILITARI SI DOVEVANO ASSICURARE CHE NON FOSSE INFASTIDITO DAI GIORNALISTI – SECONDO GLI INQUIRENTI, È LA PROVA DEI TENTATIVI DI INTERFERIRE NELL’INDAGINE SULLA STRAGE DEL PONTE MORANDI – IL RUOLO DI MICHELE DONFERRI MITELLI, CAPO DELLE MANUTENZIONI DI ASPI – L’ANTICIPAZIONE DI “REPORT”