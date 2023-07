Estratto dell'articolo di A. Bul. per “il Messaggero”

«Tanto amore a tutti voi, il vostro papà». Si chiude così l'ultimo appunto scritto a mano da Silvio Berlusconi per quanto riguarda i lasciti testamentari. Il foglio consegnato mercoledì da Marta Fascina al notaio Arrigo Roveda è datato 19 gennaio 2022. «Cara Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora», si legge: «Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare, vi prego di prendere atto di quanto segue».

I DUBBI Eppure e qui sta uno degli aspetti che hanno fatto sorgere più dubbi il figlio minore, il 34enne Luigi, nell'appunto non compare. Una semplice dimenticanza, dettata dal momento di profondo turbamento? Difficile pensarlo. Così come appare poco (o affatto) plausibile l'ipotesi, pur circolata ieri, che in quel momento i rapporti padre-figlio potessero essersi incrinati per qualche motivo.

Al contrario: tutti rimarcano come Berlusconi abbia sempre teso a proteggere allo stesso modo i cinque eredi. E come fosse convinto il testamento lo dimostra che dopo la sua scomparsa non ci sarebbero state divisioni tra loro: «Nessuno deterrà il controllo solitario di Fininvest», hanno ripetuto ieri dalla holding. Certo, le quote di controllo (il 53%) da oggi sono in mano a Marina e Pier Silvio. Ma il motivo di tale scelta è puramente "tecnico": non rivoluzionare la gestione delle aziende di famiglia, esercitata finora dai due figli maggiori.

E l'esclusione di Luigi dalla richiesta di farsi carico delle donazioni, secondo alcuni, sarebbe da leggere in questo senso: una sorta di "compensazione" per l'erede più giovane. Quello che, tra i figli di secondo letto, più degli altri avrebbe ereditato dal padre il senso per gli affari. Come dimostrato con la gestione della Holding Quattordicesima (quella che detiene le partecipazioni in Fininvest dei tre figli minori), che su intuizione di Luigi ha investito in startup e digitale, riportando risultati spesso elogiati dagli addetti del settore. Un modo, insomma, per non gravare troppo sul giovane manager. E in definitiva, per tutelarlo. Altro che dimenticanza.

