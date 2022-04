COME MORÌ DAVVERO EMANUELE SCIERI? - DOPO 23 ANNI, AL VIA IL PROCESSO SULLA CONTROVERSA FINE DEL PARÀ 26ENNE, CHE NEL 1999 PRECIPITÒ GIÙ DA UNA TORRETTA NEL CENTRO DI ADDESTRAMENTO DI PISA: DUE EX CAPORALI SONO IMPUTATI PER OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO - IL FRATELLO DI LELE HA SEMPRE RESPINTO LA TESI DEL SUICIDIO: "LO HANNO AMMAZZATO, HO VISTO DEL FOTO DEL CORPO. CI SONO LESIONI COMPATIBILI CON UN'AGGRESSIONE. NON ERA DEPRESSO. SE UNO PENSA AL NONNISMO, PENSA A QUELLO CHE È SUCCESSO A LUI…"

Francesco Moscatelli per “La Stampa”

«In questi giorni sono a Siracusa. Rivedendo la nostra casa e ripensando a come eravamo felici non riesco ancora a farmene una ragione. Continuo a chiedermi: come sarebbe la mia vita se Lele fosse ancora qui? E se avesse avuto dei figli? La morte di un ragazzo è sempre una tragedia, ma quello che è successo a noi ha distrutto una famiglia.

Mio padre, che mai avrebbe pensato che suo figlio fosse in pericolo all'interno di una caserma dello Stato italiano, è mancato dieci anni fa senza sapere cosa gli era capitato. Io e mia mamma continuiamo a combattere perché l'assenza di verità è qualcosa di enorme e inaccettabile».

Francesco Scieri, 49 anni, medico in un ospedale lombardo, è il fratello di Emanuele, il parà di 26 anni trovato cadavere la mattina del 16 agosto del 1999 ai piedi di una torretta usata per far asciugare i paracadute nel centro di addestramento della Folgore «Gamerra» di Pisa.

Il «caso Scieri», per anni affiancato nel dibattito pubblico a episodi di nonnismo, da ieri è diventato anche l'argomento di un processo penale davanti ai giudici della corte d'assise di Pisa.

Secondo la procura il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione nella serata del 13 agosto, il suo primo giorno alla «Gamerra», e sarebbe poi precipitato dalla torretta senza ricevere soccorsi.

Due ex caporali, Alessandro Panella (42 anni) e Luigi Zabara (44), sono imputati per omicidio volontario aggravato. Mentre un terzo sottufficiale su cui pesavano le stesse accuse, Andrea Antico (42 anni), tuttora in servizio, ha scelto il rito abbreviato ed è stato assolto dal gup il 29 novembre scorso.

Dottor Scieri, come mai sono dovuti passare 23 anni per la celebrazione di un processo?

«Se non ci fosse stata commissione d'inchiesta parlamentare del 2017 - in cui tutti gli atti sono sempre stati votati all'unanimità al di là delle appartenenze politiche - non saremmo mai arrivati a questo.

Sarebbe già stato tutto archiviato vuoi per omertà, vuoi perché si tratta di fatti accaduti dentro una caserma, vuoi perché molti pensarono a un suicidio. Eppure i pm, quando archiviarono la prima volta le indagini, parlarono di omicidio preterintenzionale ad opera di ignoti.

Il contesto era già chiaro all'epoca: un ambiente impermeabile, la scena del crimine inquinata, nessun Dna, nessun testimone diretto».

Cosa ricorda di quel 16 agosto?

«Emanuele, che aveva 13 mesi meno di me, era partito per il Car il giorno dopo la mia laurea. La sera del 13 agosto ci eravamo sentiti al telefono alle 20,30. Ricordo che la domenica di Ferragosto ero in spiaggia con gli amici ma non riuscivo a divertirmi perché avevo un cattivo presentimento.

Lunedì, tornato a casa, mia madre mi chiese se avevo notizie di Lele perché da due giorni non si faceva sentire. Un fatto insolito, anche perché mio fratello era uno dei pochi ad avere già allora un cellulare. Dopo pranzo arrivarono i carabinieri e ci chiesero se Lele aveva qualche problema, se c'era qualcosa che lo tormentava. Solo dopo ci dissero che era stato trovato morto. Il nostro incubo cominciò così».

Nell'armadietto di suo fratello vennero ritrovati antidepressivi. Perché non avete creduto all'ipotesi del suicidio?

«La confezione di farmaci era integra, mio fratello non era depresso. I medicinali glieli aveva consigliati un medico ma lui non era in terapia. Era un ragazzo pieno di vita: giocava a calcio e a tennis, era circondato dalle ragazze, aveva appena concluso il praticantato per diventare avvocato e aveva progetti chiari.

Il 7 agosto eravamo tutti a Firenze per il suo giuramento e lui stava bene. Qualche mese fa finalmente sono riuscito a vedere con i miei occhi alcune foto scattate al suo corpo: ci sono lesioni non compatibili con la caduta. Qualcuno prima che cadesse l'ha aggredito. Sono un chirurgo ma quelle immagini mi hanno impressionato».

Qualcuno poteva parlare e non l'ha fatto?

«Sicuramente ci sono persone che sanno quello che è successo e non lo vogliono dire. Probabilmente qualcuno è stato protetto perché la verità era scomoda. Ma chi lo ha fatto ha sbagliato due volte perché da vent'anni l'esercito italiano ha addosso una macchia, un'ombra. Se uno pensa al nonnismo, pensa a quello che è successo a Lele».

A novembre i due ex ufficiali che erano accusati di favoreggiamento, il generale Enrico Celentano e il maggiore Salvatore Romondia, sono stati assolti con formula piena.

«Io e mia madre siamo parte civile nel processo. Oggi (ieri, ndr) non ero in aula ma i nostri legali hanno fatto ricorso e lo stesso farà la procura».

Al margine dell'udienza Luigi Zabara, uno dei due imputati, ha affermato: «Posso solo dire che in questi anni nessuno tra i media ha coltivato il dubbio che io possa essere innocente e invece fino a prova contrario io lo sono». Cosa ne pensa?

«Zabara è l'autore del libro "Coscienza di piombo", un romanzo in cui si racconta come un uomo riesca a scendere a patti con la propria coscienza. Non credo di avere altro da aggiungere».

