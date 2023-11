2 nov 2023 14:07

COME È MORTO MATTHEW PERRY? – GLI INQUIRENTI INDAGANO ANCHE PER OMICIDIO E RAPINA, ANCHE SE NELLA VILLA DI LOS ANGELES DELL'ATTORE DI “FRIENDS” NON SONO STATE RILEVATE EFFRAZIONI E NON C'ERANO SEGNI DI LOTTA - LE PRIME ANALISI SUL CADAVERE DEL 54ENNE ESCLUDONO L’OVERDOSE PER METANFETAMINE O FENTANYL. MA SERVIRANNO MESI PER CAPIRE LE REALI CAUSE DEL DECESSO. LE IPOTESI DELL'ATTACCO DI CUORE O DELL'ABUSO DI FARMACI…