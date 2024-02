COME È MORTO VITTORIO EMANUELE? GLI ULTIMI DUE MESI DI VITA SONO STATI I PIÙ DIFFICILI PER L’87ENNE: NON STAVA BENE E UNA FEBBRE ALTA LO HA COSTRETTO AL RICOVERO A GINEVRA, DOVE ERA SOTTO CURA ANTIBIOTICA PER CONTRASTARE UN’INFEZIONE – NEGLI ULTIMI GIORNI C’ERA STATO UN ACCENNO DI RIPRESA, TANTO CHE AVEVA CHIESTO DI ALLESTIRE UNO STUDIO NELLA SUA CAMERA D’OSPEDALE. POI IL PEGGIORAMENTO IMPROVVISO – SARÀ TUMULATO A SUPERGA DOVE I RIPOSANO I SAVOIA CHE NON HANNO MAI REGNATO: IL FUNERALE SABATO 10 FEBBRAIO NEL…

1. GLI ULTIMI GIORNI DI VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA CON LA MOGLIE MARINA DORIA

Estratto dell’articolo di Enrica Roddolo per www.corriere.it

Sportivissimo, atletico, il bambino che giocava nella Manica lunga del Quirinale quando i Savoia erano Re, e cresciuto poi in esilio, aveva passato gli ultimi anni con due protesi al femore che lo avevano costretto alla sedia a rotelle.

Fino agli ultimi due mesi di vita, i più difficili da quanto ricostruito in queste ore dal Corriere : già a Natale il principe nato per regnare ma che non sarà mai re, non stava bene, febbre alta che non se ne andava.

Fino alla decisione del ricovero che Vittorio Emanuele di Savoia non aveva preso bene, avrebbe preferito restare con Marina al suo fianco, nello chalet di Gstaad dove da alcuni anni amavano trascorrere i mesi invernali nella quiete della montagna con le visite del figlio Emanuele Filiberto e delle nipoti.

Ma il ricovero alla fine con la febbre che continuava a preoccupare ha richiesto il ricovero. Con la moglie Marina, 89 anni che avrebbe compiuto tra una manciata di giorni il 12 febbraio, assieme al principe che non è diventato re, costretta a fare la spola con Ginevra pur di stargli accanto. Come ha sempre fatto per l’intera vita.

Vittorio Emanuele si era alla fine rassegnato a farsi ricoverare in ospedale dove sarebbe stato trattato con antibiotici per contrastare l‘infezione che non gli dava tregua da settimane.

Negli ultimi due giorni però una apparente ripresa del fisico di un uomo che si preparava a spegnere 87 candeline, aveva fatto sperare. Tanto che il principe aveva chiesto che si attrezzasse un ufficio provvisorio nella sua stanza di ospedale. Solo l’illusione di un miglioramento non sarebbe più arrivato. Al contrario, un ulteriore peggioramento ed è arrivata la fine.

[…]

2. SEPOLTURA A SUPERGA PER VITTORIO EMANUELE. «È UNA COLLINA BELLISSIMA, SONO DESTINATO LÌ»

Estratto dell’articolo di Enrica Roddolo per www.corriere.it

«Sono stato a Superga, sulla bellissima collina di Torino, per una celebrazione di Casa Savoia, è un luogo meraviglioso e si porta appresso la storia del casato. E così come il Pantheon è il luogo deputato ad accogliere le spoglie degli ex re, a Torino riposano i Savoia che non hanno regnato. Dunque anch’io sono destinato lì». Lo aveva confidato al Corriere, lo stesso Vittorio Emanuele di Savoia quando gli avevamo parlato l’indomani della sepoltura a Vicoforte del nonno re, Vittorio Emanuele III.

La sepoltura del figlio dell’ultimo re d’Italia sarà dunque a Superga, funerale sabato 10 febbraio alle 15 a Torino, alla basilica o forse in Duomo per accogliere la folla: attesi oltre a Casa Savoia i Borbone e gli Asburgo, gli Orleans e molti casati reali. Mentre si lavora all’idea di una camera ardente alla Venaria reale, l’arcivescovo di Torino benedirà la salma di Vittorio Emanuele.

[…]

Superga dove, va ricordato riposano le spoglie del cugino al quale si contrappose per una vita intera, Aimone di Savoia. Tra il ramo cadetto degli Aosta e quello dei Savoia Carignano cui apparteneva Vittorio Emanuele è stata una lunga faida di famiglia. I due cugini si ritroverebbero così riuniti, riappacificati in morte dopo un’esistenza di contrapposizioni. […]

Fondata da Vittorio Amedeo II, su disegno e progetto di Filippo Juvarra. Suprga fu inaugurata nel 1731, la cripta dove sono tumulati molti discendenti di Casa Savoia fu completata nel 1778 dal nipote di Juvarra. Le Tombe Reali furono costruite a croce latina con al centro il Sarcofago dei Re, destinato ad ospitare la salma del re di Sardegna e ai lati la sala degli infanti, destinata ad ospitare le salme dei principi sabaudi morti in tenera età e la sala delle regine, che accoglie le salme delle regine sabaude. Regnanti di Casa Savoia appunto. Non i re d’Italia.

Ed è questa l’ipotesi alla quale ha lavorato dalle prime ore dopo la morte, Casa Savoia. Anche perché Vittorio Emanuele non aveva mai approvato la sepoltura a Vicoforte nel Cuneese del nonno Vittorio Emanuele III. Dunque una sua sepoltura nel Cuneese sarebbe un ripiego probabilmente.

E l’altra ipotesi, quella del Pantheon è da sempre considerata improponibile dopo l’allontanamento di Casa Savoia dopo la seconda guerra mondiale. [...]

