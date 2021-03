LAST DANCE IN BIANCO E NERO: COME FINIRA’ LA STORIA DI BUFFON? ECCO DOVE PUÒ ANDARE SUPERGIGI SE DECIDERÀ DI LASCIARE LA JUVE - QUEST’ANNO LA SUA ASPETTATIVA ERA QUELLA DI GIOCARE QUALCHE PARTITA IN PIÙ IN BIANCONERO. BUFFON POTREBBE RESTARE ALLA JUVE OPTANDO PER UN RINNOVO ANNUALE, CON LA PROSPETTIVA DI FARE ANCORA IL SECONDO. OPPURE SI POTREBBE REGALARE UN ULTIMO GIRO DI GIOSTRA IN ITALIA (ROMA, NAPOLI) O ALL’ESTERO (PORTO, LILLE)