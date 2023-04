COME OGNI ANNO, ARRIVA PUNTUALE LA SBROCCATA DI FABIO BRIATORE CONTRO LE CODE IN AUTOSTRADA: “È INCREDIBILE. C'È UNA CODA DI 25-28 MINUTI, POI SICURAMENTE CE NE SARANNO ALTRE” – IL “BULLONAIRE”, COME MILIONI DI ALTRI ITALIANI, È ANDATO IN VACANZA PER IL PONTE DI PASQUA, MA SI È RITROVATO BLOCCATO SULL’A10, ALL’ALTEZZA DI VENTIMIGLIA: “QUESTA ESTATE COSA FACCIAMO? NESSUNO DICE NIENTE, ORMAI CI SIAMO ABITUATI A TUTTI QUESTI DISGUIDI…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Marta Giusti per www.leggo.it

fabio briatore bloccato in autostrada 2

Flavio Briatore, il ponte di Pasqua e la polemica. […] su Instagram ha pubblicato un lungo sfogo per il traffico trovato in autostrada nel raggiungere la località scelta. «Siamo a Pasqua, questa estate cosa facciamo?», ha spiegato in un video l'imprenditore.

fabio briatore bloccato in autostrada 4

«Una bella coda pasquale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade», […] L'imprenditore si riprende mentre è in auto, mostrando le numerose macchine in coda davanti a lui, in prossimità di Ventimiglia, in Liguria. «C'è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre», aggiunge.

[…] «Questa estate cosa facciamo? Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi». Poi conclude con ironia: «Buona Pasqua e buona coda».

ARTICOLI CORRELATI

fabio briatore bloccato in autostrada 3 fabio briatore bloccato in autostrada fabio briatore bloccato in autostrada 1 fabio briatore fabio briatore bloccato in autostrada 5