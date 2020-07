COME PUO’ UN PADRE UCCIDERE I SUOI BAMBINI? - MARIO BRESSI HA STRANGOLATO A MANI NUDE I FIGLI 12ENNI ELENA E DIEGO, PRIMA DI LANCIARSI DA UN VIADOTTO - SARANNO GLI ESAMI TOSSICOLOGICI A DIRE SE PRIMA DI UCCIDERLI LI ABBIA SEDATI PERCHÉ NON SI ACCORGESSERO DI NIENTE, ANCHE SE NELL'ALLOGGIO NON SONO STATI TROVATI FARMACI - LA LETTERA CARICA DI ODIO SCRITTA ALLA MOGLIE CHE AVEVA CHIESTO LA SEPARAZIONE…

F.L. per “il Messaggero”

MARIO BRESSI

Sono strazianti i primi risultati degli esami sui corpi di Elena e Diego, i due bambini di 12 anni uccisi dal papà nella casa di vacanze di Margno, in alta Valsassina, nella notte fra sabato e domenica scorsa, prima di togliersi la vita gettandosi dal vicino viadotto della Vittoria, noto proprio come luogo di suicidi. Dai primi esiti dell'autopsia di Elena, l'unica effettuata ieri, risulta che Mario Bressi l'abbia strozzata a mani nude.

Un fatto che conferma il risultato dei primi accertamenti eseguiti nell'appartamento dall'anatomopatologo Paolo Tricomi il giorno stesso della scoperta del delitto sul corpo di Diego, anche lui strangolato. Saranno gli esami tossicologici a dire se prima di ucciderli li abbia sedati perché non si accorgessero di niente, anche se nell'alloggio non sono stati trovati farmaci.

LA LETTERA

MARIO BRESSI CON I SUOI FIGLI

Oggi Tricomi, che ha ricevuto l'incarico dal pm Andrea Figoni e dal procuratore Antonio Chiappani, dovrà eseguire l'esame autoptico sul bambino e sul padre che prima di togliersi la vita ha scritto alla moglie, decisa a separarsi tanto da aver contattato un avvocato per avviare le procedure, una lettera piena di rancore, con l'accusa di aver distrutto la famiglia. Una lettera per annunciare che lei non avrebbe più visto i bambini e che lui avrebbe «preso il volo». Daniela non era in vacanza con loro.

MARIO BRESSI CON I SUOI FIGLI

Era rimasta nell'appartamento di Gessate, nel milanese, dove vivevano tutti insieme e dove ora gli amici dei gemellini e le persone del paese portano fiori e lasciano messaggi, increduli di quanto è successo, come increduli sono i nonni dei piccoli. Bressi, ha raccontato la donna ai carabinieri, non aveva mai mostrato il rancore e la rabbia che ha messo nero su bianco nella sua lettera. Non ha mai espresso con violenza le sue preoccupazioni per la paura di perdere i bambini che erano «la sua vita».

MARIO BRESSI CON I SUOI FIGLI

Belli e sorridenti, sono in quasi tutte le fotografie che ha messo sui suoi profili social, incluso le ultime immagini su Instagram su cui ha scritto «con i miei ragazzi... sempre insieme». Impensabile - anche per Daniela - immaginare che ai suoi bambini avrebbe potuto far del male. E farlo a mani nude. Una volta terminate le autopsie, ottenuto il via libera dai magistrati, la mamma potrà far celebrare i funerali di Diego e Elena. E si potrà tenere anche il funerale di Mario che con il suo gesto ha distrutto Daniela, ma anche i propri genitori che in una notte hanno perso il figlio e i nipoti.

MARIO BRESSI