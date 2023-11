16 nov 2023 14:52

COME UN "CHAT" IN TANGENZIALE - CHATGPT È STATA COSTRETTA A SOSPENDERE LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO "PLUS" PERCHE' I SUOI SERVER NON RIESCONO A GESTIRE IL TRAFFICO - LO STOP AGLI ABBONAMENTI A PAGAMENTO È ARRIVATO DOPO DIVERSE SEGNALAZIONI DI RALLENTAMENTI E MALFUNZIONAMENTI, IN PARTICOLARE DOPO LA PRESENTAZIONE DI ALCUNE NUOVE FUNZIONI DEL CHATBOT CHE POTREBBERO AVER…