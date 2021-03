COME REAGIRÀ LA REGINA ELISABETTA ALLE ACCUSE DI HARRY E MEGHAN? LA SOVRANA HA OPTATO PER IL SILENZIO ANCHE SE, COME DIMOSTRA IL PASSATO, NON È SEMPRE LA STRADA PIÙ AZZECCATA NEL PAESE DIVISO TRA GLI ANZIANI CHE FANNO QUADRATO ATTORNO ALLA MONARCHIA E I GIOVANI CHE SI IDENTIFICANO IN MEGHAN - LAURENCE BRISTOW-SMITH, GIÀ DIPLOMATICO DEL “FOREIGN OFFICE BRITANNICO”: “PENSO CHE CARLO FINIRÀ NEL MIRINO PER…” - VIDEO

1 - IL REGNO SI SVEGLIA DIVISO TRA I FEDELI ALLA CORONA E I MILLENNIAL PER MEGHAN IL SILENZIO TESO DEL PALAZZO

Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle

Il Regno Unito si è svegliato ieri mattina sotto choc, investito dall'onda d'urto dell'intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey. Due ore di confessione a cuore aperto che hanno inferto un colpo devastante alla monarchia: come hanno scritto i giornali, ci si aspettava un lancio di granate, ma quelli hanno affondato tutta la flotta. Il missile nucleare lanciato contro i Windsor è l'accusa di razzismo: in una società multi-etnica come quella britannica, questa è l'arma fine-di-mondo.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 4

Il razzismo è vissuto come un obbrobrio inaccettabile, al quale nessuno può sopravvivere. E non è un caso che esponenti del governo di Londra, pur senza entrare nel merito, abbiano subito marcato la distanza, affermando che «non c'è posto per il razzismo nella nostra società». Ma gli animi sono divisi. Già ieri mattina il Times era uscito con un ampio commento intitolato «I Sussex devono pagare il prezzo per aver bruciato i ponti»: e l'autrice chiedeva che Harry e Meghan venissero spogliati dei loro titoli reali. Un punto di vista che molti nelle ultime ore hanno condiviso sui social media: perché i duchi del Sussex hanno attaccato la stessa istituzione della monarchia, tanto cara alla stragrande maggioranza dei sudditi.

meghan markle con archie

Ma in realtà, anche nelle conversazioni familiari, a Londra si avverte un divario generazionale: con i più anziani che fanno quadrato attorno alla regina e i giovani che invece si identificano in qualche modo in Meghan, a tratti scambiata per una specie di eroina dei millennial . E la questione si fa presto politica, con la sinistra che salta sul carro delle «vittime» (i Sussex) mentre la destra più becera li copre di contumelie. Dall'altra parte dell'Atlantico, le reazioni sono invece state compatte: gli americani, se possibile ancora più sensibili al tema della discriminazione razziale, si sono schierati tutti a difesa di Meghan. E c'è da chiedersi se questa frattura culturale non possa arrivare a lambire anche i rapporti fra Biden e Johnson.

meghan markle frigna da oprah

Per non parlare del ruolo della Corona alla testa del Commonwealth, entità che più multirazziale non si può. Ma a Palazzo, per il momento, tutto tace. Anche se si può solo immaginare la rabbia repressa, soprattutto di William, che ha visto la sua adorata Kate trascinata nella rissa: la frattura tra i due fratelli, già profonda, appare a questo punto insanabile e richiama direttamente il precedente dell'abdicazione di Edoardo VIII. Le pressioni per una presa di posizione ufficiale però crescono: ed è difficile che la regina, che è stata informata già ieri a colazione dei contenuti dell'intervista, possa continuare a far finta di niente. Come insegna la dolorosa esperienza della morte di Diana, il silenzio non è sempre la scelta migliore.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 7

2 - «LA MONARCHIA NON CROLLERÀ MA CARLO SARÀ NEL MIRINO»

Enrica Roddolo per il "Corriere della Sera"

«L'intervista? Nulla che possa far crollare la Firm, la Casa Reale . E non penso neppure che i Sussex vogliano questo», dice al Corriere Laurence Bristow-Smith, già diplomatico del Foreign Office britannico.

La regina?

principe harry meghan markle

«Cercherà di far fronte alla situazione a modo suo. Se forzata a pronunciarsi, penso dirà qualcosa sul senso della famiglia, sul suo dispiacere. L'ha fatto anche in precedenza. Penso sia Carlo che entrerà nel mirino, per l'accusa del figlio di non aver risposto alle sue telefonate. Ma di nuovo, che cosa può fare ora? Non può certo rispondere punto per punto. Può solo aspettare. In fondo i Sussex hanno un valore mediatico, ma come in tutti i media circus , avranno un tempo limitato di interesse. E il Palazzo ha esperienza di situazioni difficili, in cui ha solo aspettato che tutto si placasse».

L'accusa peggiore?

harry e meghan markle

«Quella che chiama in causa la woke culture (che mette sotto la lente discriminazioni razziali, sociali ndr ), una sensibilità molto forte ora anche nel Regno Unito come già negli Usa. E se Harry ne ha fatto cenno all'inizio della loro relazione, Meghan ne ha parlato riferendosi a quando era incinta: ben più pesante perché dipinge la famiglia reale come retrograda, legata ancora al vecchio Impero, senza contatto con l'attualità. L'astuzia delle accuse di Meghan è che lei non ha detto chi abbia parlato (del colore della pelle del figlio). E questo scatenerà una vera caccia alle streghe».

