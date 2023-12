22 dic 2023 09:39

COME E’ UMANO LEI - A FORTE DEI MARMI IL PARROCO CHIUDE LA CHIESA IL MERCOLEDI’ PERCHE’ CI SONO TROPPI MENDICANTI CHE DISTURBANO I FEDELI: “LA PRESENZA DI TANTI QUESTUANTI CHE ENTRANO IN CHIESA E DISTURBANO I FEDELI RENDE IMPOSSIBILE TENERE L’ADORAZIONE EUCARISTICA” - LA SUA DECISIONE HA SOLLEVATO UN VESPAIO E LUI SI DIFENDE: “E’ UNA SCELTA PER TUTELARE I FEDELI CHE ABBIANO NECESSITÀ DI AVERE UN MOMENTO DI RACCOGLIMENTO E GARANTIRE COMUNQUE AIUTO A QUESTE PERSONE CHE POSSONO SUONARE IN CANONICA PER OGNI NECESSITÀ”